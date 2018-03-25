原标题 得了便宜就卖乖？德媒建议欧盟参战：联美抗中

[观察者网综合报道]美国22日宣布暂时豁免对欧盟的钢铝关税之后，有尝到甜头的德国媒体瞬间“变脸”，将矛头从美国转向中国，呼吁欧盟应该携手美国，共同对抗“中国的不公正贸易手段”。

22日，《法兰克福汇报》刊登了题为“欧洲与华盛顿并肩战斗”的文章，宣称特朗普的贸易保护主义固然威胁全球贸易，但欧洲必须避免激化与美国的贸易争端，应该西方国家团结一致，要求中国提供“对等待遇”。

《法兰克福汇报》报道截图

文章一开始对中国“只花30年时间让8亿人脱贫”的伟大成就进行了褒奖，又自我检讨“欧洲对美国同类商品征收的关税，实际上远高于美国对欧洲商品的关税”。紧接着，作者喊话德国政界，有责任帮美国改善贸易市场长期利益受损的境遇，其中就包括中国的“不平等”贸易做法。

文章认为，贸易战并非眼下唯一问题，另一重大问题是美国正逐渐退出自由主义世界经济秩序。

“自从中国加入世贸组织（WTO）以来，该机构就无法再有效监督自由贸易。”文章称中国“一直在持续大规模破坏规则”，拒绝让欧美企业在中国市场获得中资企业在海外享有的同等待遇。

作者甚至宣称“中国也是目前钢铁贸易战的导火索”，因为中国政府提供高额补贴，让全球市场存在如此多的过剩钢铁产能。

文章最后呼吁欧洲应与大西洋对岸的伙伴并肩战斗，效仿日本领衔签署《跨太平洋全面进展协定》（CPTPP）的做法，“为自由贸易及自身的社会经济模式奋斗”。

另一家德媒《商报》近日也发表过类似观点，称“面对贸易摩擦，欧洲只能两害相权取其轻”。

《商报》报道截图

文章发表之际，美国还未将欧盟划入钢铝关税豁免的阵营，但作者依然认为只要美国总统特朗普没有专门针对欧洲开启贸易战，欧洲就应该“联美抗中”。

文章依然老调重弹指责中国“宣称要开放市场，实际上却几乎毫无改变”，并鼓动“给中资企业在欧业务增加些阻力”。

据彭博社23日报道，德国基民盟外交政策发言人尤尔根·哈特表示，美国对欧盟暂时豁免钢铝关税，将“赢得谈判时间”，共同探讨中国对全球贸易的伤害。

彭博社报道截图

“我们向美方提出的建议之一是，我们应该就如何应对中国可能出现的不平等贸易行为展开谈判。”

德国基民盟外交政策专家尤尔根·哈特 彭博社报道截图

另据新华社今天报道，欧洲联盟成员国领导人23日发表联合声明，呼吁美国“永久”豁免欧盟钢铝产品进口关税。对欧盟、加拿大、墨西哥、澳大利亚、阿根廷、巴西和韩国的钢铝关税的暂时豁免将于5月1日截止，是否延续将由美方根据与各经济体商谈情况决定。

观察者网专栏作者孔帆表示，自打中美贸易起摩擦以来，欧盟“站队”就一直很摇摆，一会儿说与中国一起捍卫多边贸易，一会儿与美国谈判以求“豁免”。

3月17日，习近平主席同德国总理默克尔通电话时，双方都认为应该继续在G20全球论坛的框架内寻找解决贸易争端的方案，强调在贸易领域进行密切多边合作的重要意义，并相互祝贺对方的连任。按说，德国最应该与中国站一起，应对美国挑起的贸易战。 但是，面对美国的“先发制人”，默克尔定下了“软调”。

孔帆认为，虽然德法、欧盟与中国的利益关系越来越密切。但是，欧美毕竟是盟友。这次贸易战是否打得起来，先放一边，大国关系倒是因此非常清晰了。“欧美毕竟除了联盟情谊，还有利益关系。”

他还表示，也许我们没必要在意眼前朋友的多少，要放眼未来。就拿中欧来说吧，在“一带一路、多边主义、自由贸易”三大共同语言的推进下，新的时代，中欧想不成为朋友也很难。

针对德国等欧洲国家出现的保护主义逆流，商务部发言人高峰曾表示，中德双向投资保持了稳定和更趋均衡的发展。虽然近年来中国对德投资增速比较快，但仍然处于起步阶段，总量和占比还很小。并且，中国企业在欧洲投资并购是企业自主的市场行为，为欧洲带来了资本、就业岗位和通向亚洲市场的渠道，是互利共赢的。中欧经济的互补性强，双向投资潜力巨大，合作共赢仍然是双方经贸关系发展的大方向。

至于美国决定对中国输美产品采取限制措施，外交部发言人华春莹表示，来而不往非礼也，我们会奉陪到底。

责任编辑：张岩