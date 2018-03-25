国家宗教局:处理好机构改革和日常工作关系

原标题：国家宗教事务局党组理论学习中心组认真学习全国“两会”精神

3月22日下午，国家宗教事务局党组理论学习中心组召开学习会，深入学习领会习近平总书记在第十三届全国人民代表大会第一次会议上的重要讲话，学习领会第十三届全国人民代表大会第一次会议和全国政协十三届一次会议有关精神，并对贯彻落实举措进行了讨论研究。党组理论学习中心组成员参加学习。

大家一致认为，本次全国“两会”，习近平同志全票当选中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席，这充分体现了党的意志、人民意志、国家意志的高度统一，充分反映了全党全军全国各族人民的共同心愿。习近平同志是全党拥护、人民爱戴、当之无愧的党的核心、军队统帅、人民领袖，是新时代中国特色社会主义国家的掌舵者、人民的领路人。习近平主席在第十三届全国人民代表大会第一次会议的重要讲话，气势磅礴、气贯长虹，重若千斤、催人奋进，情深意切、感人肺腑，包含着深沉对人民的爱、对国家的爱，极大地激发了全国各族人民的自信心、自豪感和进取心。

大家一致认为，本次“两会”完成了宪法修改的崇高任务，审议通过了监察法、国务院机构改革方案，审议批准了政府工作报告和其他报告，成立了新的国家监察机构，选举和决定任命了新一届国家机构领导人员，成果极为丰硕，意义特别重大。特别是宪法修正案确立了习近平新时代中国特色社会主义思想在国家政治和社会生活中的指导地位，充实了坚持和加强中国共产党全面领导的内容，修改了国家主席任职方面的有关规定等，必将对党和国家事业产生极为广泛深刻持久的影响。

会议要求，全局党员干部一定要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。准确把握“两会”的重大意义和核心要义，以“两会”精神指导和推动宗教工作。要强化使命意识，全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教的中国化方向，促进宗教关系健康和谐，发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。要增强进取意识，根据年初确定的工作计划，正确处理好机构改革和日常工作的关系，不观望、不懈怠，积极、稳妥、有序、统筹推进各项工作，确保按预期目标完成各项工作任务。

责任编辑：初晓慧