美官员指责中国不接受洋垃圾 外交部回应

原标题：指责中国不接受“洋垃圾” 外交部：美应立足自身消化危险废物

据报道，美国官员23日在世贸组织货物贸易理事会对中国决定停止接收“洋垃圾”表示关切，并称中国限制进口可再利用商品严重干扰了全球废旧物资供应链，不利于废旧物资再利用和处理。美方认为中国过快改变规则使相关行业无法及时进行调整，似乎正在违反WTO义务，区别对待国内和国外垃圾产业并采取过度贸易限制政策。美方要求中方立即停止实施有关措施。中国外交部发言人华春莹在今天（26日）的例行记者会上表示，美方有关官员的表达的所谓关切，于情不合、于理不通、于法无据。

华春莹表示，禁止洋垃圾入境、推进固体废物进口管理制度改革是中国政府贯彻落实新发展理念，着力改善生态环境质量，保障国家生态安全和人民群众健康的一个重大举措。这也是中国政府根据国际法所享有的权利，得到了广大中国人民的坚决支持。

外交部发言人 华春莹：你提到这个美方官员将中方正当合法的举动上纲上线，说什么“中方似乎正在违反WTO义务”这是非常虚伪的。难道美方对中国限制高技术高附加值产品的出口就是正当的？而中国依法限制洋垃圾进口就是违反的吗？

华春莹表示，上个世纪80年代末，《控制危险废料越境转移及其处置巴塞尔公约》已经充分确认，各国有权禁止外国危险废物和其他废物进入本国领土。公约还规定各国有义务就近减量和处理各自危险废物和其他废物。

外交部发言人 华春莹： 我们希望美方根据《巴塞尔公约》精神立足于自己减量处理和消化自己产生的危险废物和其他废物，为世界更多承担他们应当承担的责任和义务。

责任编辑：桂强