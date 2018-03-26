他一人身兼两大重量级金融机构党委书记 绝无仅有

原标题：他一人身兼国务院两大部委党委书记，绝无仅有！

来源：“长安街知事”微信公众号

《证券时报》消息，3月26日下午，中国人民银行内部召开会议，正式宣布由易纲担任央行行长、党委副书记，郭树清担任央行党委书记、副行长。继司法部、市场监管总局、应急管理部之后，央行再现“双正部”当家。

日前，郭树清已经担任新成立的中国银行保险监督管理委员会的首任主席、党委书记。也就是说，他现在一人身兼央行、银保监会两大重量级金融机构要职。

郭树清

按《国务院机构改革方案》的设计，银监会与保监会合并为银保监会之后，它们原有的拟订银行业、保险业重要法律法规草案和审慎监管基本制度的职责划入中国人民银行。如今郭树清同时在两大机构任职，有利于理顺、协调好央行和银监会的关系，既深入推进改革，又保持稳定。

郭树清曾将金融监管部门定位为“看门人、守夜人”，并要求银行业要保持“铁账本、铁算盘、铁规章”传统，为民众看好“钱袋子”。

今年1月17日，《人民日报》要闻版刊登了对郭树清的专访，他指出：有的股东甚至把银行当作自己的提款机，肆意进行不正当关联交易和利益输送。少数不法分子通过复杂架构，虚假出资，循环注资，违规构建庞大的金融集团，已经成为深化金融改革和维护银行体系安全的严重障碍，必须依法予以严肃处理。

这段话措辞严厉、直指要害，向金融市场释放了强烈的信号。2月23日，安邦集团原董事长吴小晖因涉嫌经济犯罪，被依法提起公诉。

出生于1956年的郭树清被不少业界人士评价为一位“儒雅的学者型官员”，同时也是一位雷厉风行的改革派。早在上学时，他已经开始思考中国的经济体制改革。1984年，尚在社科院读研的郭树清写下了《中国经济体制改革探索》。为了这篇3.5万字的论文，他花了两年多时间在内蒙古和山西雁北做社会调查。他与几位同学联名上书国务院领导，就改革提出意见，引起了国家领导人的重视，这一年他28岁。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）介绍过，在2011年10月至2013年3月出任证监会主席期间，郭树清主导提出制度调整政策达70项，相当于“7天一新政”，人称“郭旋风”。

2017年2月郭树清履新银监会后，“郭旋风”力度不减。去年5月，银监会主席助理杨家才落马。杨被认为是精明强干的金融技术官僚，中纪委指出他“破坏金融系统政治生态和市场秩序，损害银行业监管机构形象，性质恶劣、情节严重”，语气非常严厉。

杨家才落马，被普遍认为是银行业反腐进入深水区的标志。除杨家才外，2017年陆续有中国农业银行原副行长、民生银行原首席信息官林晓轩，中国建设银行山东省分行原行长薛峰，恒丰银行原董事长蔡国华，中国进出口银行北京分行原党行长李昌军，江苏银行原党委书记王建华、民生银行原副行长赵品璋等被查。

除了“查内鬼”，还要“强监管”。2017年，银监会出台各种文件数十件，不少银行连续召开专门会议研究学习新政，同时加班整理档案，随时准备迎接检查。3月起，银监会启动“三三四十”（即三违反、三套利、四不当、十乱象）专项治理行动。

不查不知道，一查吓一跳，“三三四十”共查出问题5.97万个，涉及金额17.65万亿元。2017年，银监会系统共开出罚单3452张，1877家机构被罚，罚没金额近30亿元，创历史之最。2018年以来，银监系统至少开出836张罚单，总计罚没8.09亿元，并查办多起大案。

如今，郭树清身兼两大要职，这既是压力，也是动力。

郭树清简历

郭树清，男，汉族，1956年8月生，内蒙古察右后旗人，研究生学历，毕业于中国社会科学院研究生院马列系科学社会主义专业，法学博士学位。1974年8月参加工作，1984年4月加入中国共产党。

现任中国共产党第十九届中央委员会委员，中国人民银行党委书记、副行长，中国银行保险监督管理委员会主席、党委书记。

1974.08，内蒙古自治区四子王旗红格尔公社插队；

1978.03，南开大学哲学系哲学专业学习；

1982.02，中国社会科学院研究生院马列系科学社会主义专业硕士研究生；

1985.02，中国社会科学院马列所助理研究员（其间：1985.02-1988.07，中国社会科学院研究生院马列系科学社会主义专业在职研究生学习，获法学博士学位；1986.03-1986.06，借调国务院经济体制改革方案设计办公室工作；1986.07-1987.08，赴英国牛津大学作访问研究）；

1988.09，国家计委经研中心综合组副组长（副司级）；

1993.04，国家经济体制改革委员会综合规划和试点司司长；

1995.09，国家经济体制改革委员会宏观调控体制司司长；

1996.02，国家经济体制改革委员会党组成员，秘书长兼机关党委副书记；

1998.03，国务院经济体制改革办公室党组成员兼机关党委副书记；

1998.07，贵州省副省长；

2001.03，中国人民银行副行长、党委委员，国家外汇管理局局长、党组书记（其间：2004.03-2004.04，在中央党校省部级干部进修班A班学习）；

2005.03，中国建设银行董事长、党委书记，中国信达资产管理公司党委书记，中国建银投资有限责任公司党委书记；

2009.01，中国建设银行董事长、党委书记，中国信达资产管理公司党委书记；

2010.07，中国建设银行董事长、党委书记；

2011.10，中国证券监督管理委员会主席、党委书记；

2013.03，山东省委副书记，副省长、代理省长，省政府党组书记；

2013.06，山东省委副书记，省长，省政府党组书记；

2017.02，中国银行业监督管理委员会主席、党委书记。

2017.03，央行货币政策委员会委员。

2018.03，中国人民银行党委书记、副行长，中国银行保险监督管理委员会主席、党委书记。

中国共产党第十七届中央委员会候补委员，中国共产党第十八届、十九届中央委员会委员。

责任编辑：张义凌