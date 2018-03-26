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杭州市委书记赵一德调任河北省委副书记(图/简历)

杭州市委书记赵一德调任河北省委副书记(图/简历)
2018年03月26日 20:26 澎湃新闻
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　　原标题：浙江省委常委、杭州市委书记赵一德调任河北省委副书记

　　前不久，中共中央决定，浙江省委常委、杭州市委书记赵一德调任河北省委副书记。

　　3月26日，在杭州领导干部座谈会上，赵一德与大家一一道别。他寄语杭州，在习近平新时代中国特色社会主义思想的正确指引下，在中央和省委的坚强领导下，杭州一定能抓住机遇、乘势而上，进一步巩固和发展现在的好局面，切实当好全省高质量发展的排头兵，在 “两个高水平” 建设中更好发挥龙头领跑示范带动作用，朝着加快建设独特韵味别样精彩世界名城的奋斗目标大步迈进，打造展示中国特色社会主义的重要 “ 窗口 ”。

　　900多个日日夜夜，实在太令人难忘了

　　这些年，是杭州高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜、认真贯彻落实中央和省委重大决策部署、各项事业实现大踏步发展的重要时期，是杭州城市美誉度和国际影响力显著提升的重要时期，是杭州市民获得感、幸福感和安全感大大增强的重要时期。

　　“ 这些年是杭州发展史上的黄金时间。我要感谢习近平总书记和党中央派我来杭州工作，让我有幸在这段黄金时间与大家并肩奋斗，共同创造杭州的辉煌，共同见证杭州的巨变 ”。他说，900多个日日夜夜，实在太丰富多彩了，实在太令人难忘了。

　　习近平总书记对杭州的教导和期望让我难以忘怀 ——

　　习近平总书记熟知杭州、重视杭州、深爱杭州。他在浙江工作期间，作出了 “四个杭州” “四个一流” 等一系列重要指示。党的十八大以来，习近平总书记两次亲临杭州，饱含深情地向世界介绍杭州，对杭州发展提出殷切期望。

　　赵一德说，经过这些年的工作实践，愈发深切地感到，习近平总书记的重要指示是引领杭州发展的指路明灯，是做好杭州工作的根本遵循。杭州发展之所以能有今天这样的大好局面，根本在于习近平总书记的悉心教导和亲切关怀，也是这些年习近平总书记为杭州倾注心血所结出的累累硕果。

　　服务保障G20峰会的光荣和艰辛让我难以忘怀 ——

　　在习近平总书记和党中央的坚强领导下，在省委的直接指导下，全市上下以最高标准、最快速度、最严作风、最佳效果，精心做好峰会服务保障工作，向世界充分展示了杭州历史和现实交汇的独特韵味，充分展示了我国改革开放的伟大成就，充分展示了中国特色社会主义制度的巨大优越性。

　　“事非经过不知难。” 赵一德说，在服务保障G20峰会过程中，全市广大党员干部做了大量艰辛的工作，付出了极大的努力，我们一起度过无数个不眠之夜，一起分享属于杭州的无上荣光；广大市民群众识大体、顾大局，真情奉献，自愿服务，为G20峰会成功作出了重大贡献，我为大家表现出来的主人翁意识、爱国主义精神、无私奉献精神感到骄傲和自豪。

　　推进高质量发展的执着和收获让我难以忘怀 ——

　　杭州坚定不移实施城市国际化战略、拥江发展战略、创新驱动发展战略，经济发展保持 “增长中高速、质效中高端、新旧动能加快转换” 的良好态势，全市生产总值突破万亿元大关，以新产业、新业态和新模式为主要特征的 “三新” 经济蓬勃发展，人才流入率和海归人才净流入率居全国城市首位，独角兽企业数量和估值居全国城市前三位。

　　赵一德说，这三大战略是经过实践检验行之有效的，已经成为全市上下的自觉行动。只要保持定力、久久为功，杭州一定能率先走出高质量发展的新路子。

　　打好 “六场硬仗” 的豪迈和喜悦让我难以忘怀 ——

　　这些年，杭州践行以人民为中心的发展思想，“最多跑一次” 改革跑出了 “杭州速度”，小城镇环境综合整治和 “城中村” 改造提升以前所未有的力度推进，劣V类水质断面和小微水体全部消除，城市交通拥堵大大缓解，成功服务保障全国学生运动会，既有住宅加装电梯、厕所革命、垃圾分类等 “关键小事” 实现新突破，杭州连续多年蝉联中国最具幸福感城市和最具安全感城市。

　　“ 杭州市民的信任和支持，是我们攻坚克难、砥砺前行的根本力量。” 赵一德希望全市广大党员干部继续办实每件事，赢得万人心。

　　推进全面从严治党的坚毅和欣慰让我难以忘怀 ——

　　杭州坚持始终从严、全面从严，坚持 “关键少数” 与 “绝大多数” 一起抓，城市党建和农村党建同促进，创造性地开展 “百千万” 蹲点调研活动，全市党员干部呈现出干在实处、走在前列、勇立潮头的崭新气象。

　　赵一德深情地说，杭州的党员干部真是好样的，特别有定力、特别能担当、特别会干事、特别接地气、特别讲奉献，同大家一起奋斗的日子将是我永久珍藏的美好回忆。“有这样一支高素质的党员干部队伍，是杭州的最大资源、最大潜力、最大财富。”

　　愿杭州发展像美好春光一般蒸蒸日上姹紫嫣红

　　经过不懈奋斗，今日之杭州，正向着独特韵味别样精彩的世界名城大踏步迈进，日益成为展示新时代中国特色社会主义的重要 “窗口”，这座古老的历史文化名城绽放出更加璀璨夺目的光芒。

　　赵一德说，这些年杭州工作成绩的取得，是因为习近平新时代中国特色社会主义思想的正确指引，因为中央和省委的坚强领导，因为历届市委打下的坚实基础，因为全市干部群众的奋力拼搏。“ 时间有限、事业无限，精力有限、情感无限。有许多事还没有做好，有许多人还未及关心，让我依依不舍、牵肠挂肚。”

　　此心安处是吾乡。“ 我已经在杭州居住了整整25个年头，我一直深深地爱着这座城市，爱着这里的秀水青山，爱着这里的大街小巷，爱着这里的干部群众。” 赵一德动情地说，杭州不仅是我生活的家园，而且早已经成为我的精神家园。今后无论走到哪里，无论身在何方，我都会想着杭州、关注杭州，都会想着大家、挂念大家。

　　“江南好，风景旧曾谙；日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？江南忆，最忆是杭州；山寺月中寻桂子，郡亭枕上看潮头。何日更重游！” 赵一德说，春天到了，我衷心祝愿杭州发展像美好春光一般蒸蒸日上、姹紫嫣红，各项工作继续走在全省全国前列，早日建成独特韵味别样精彩的世界名城，让世界透过杭州这一 “窗口” 领略新时代中国特色社会主义的无尽魅力。

　　来源：政在解读微信公众号

　　据人民网 赵一德简历

赵一德赵一德

　　赵一德，男，汉族，1965年2月生，浙江温岭人。1983年8月参加工作，1985年1月加入中国共产党。省委党校研究生学历。

　　1983.08 温岭县温西区公所干事（其中：1983.10-1984.06温岭县人民法院挂职，1985.09-1987.08省团校党政电大班学习）

　　1987.08 历任共青团温岭县委干事、副书记、书记

　　1991.12 温岭县新河区区委副书记兼新河镇党委书记，塘下镇党委书记兼镇人大主席，箬横镇党委书记

　　1994.02 共青团浙江省委青农部副部长

　　1996.10 共青团浙江省委常委、组织部部长

　　（其中：1995.09-1997.12在中央党校本科班经济管理专业学习）

　　1999.04 共青团浙江省委党组成员、常委、组织部部长

　　（其中：1997.09-1999.12在省委党校研究生班哲学专业学习）

　　2000.06 共青团浙江省委副书记、党组成员，省青联主席

　　2003.12 共青团浙江省委书记、党组书记，团中央常委

　　2006.11 温州市委副书记（正厅级）

　　2007.03 温州市委副书记（正厅级）兼市政法委书记

　　2008.04 温州市委副书记、代市长、市委政法委书记

　　2008.05 温州市委副书记、市长、市委政法委书记

　　2008.10 温州市委副书记、市长

　　2011.09 衢州市委书记

　　2012.05 浙江省委秘书长

　　2012.06 浙江省委常委、省委秘书长

　　2015.09 浙江省委常委、省委秘书长，杭州市委书记

　　2015.10 浙江省委常委、杭州市委书记

　　第十九届中央候补委员。

　　（人民网资料 截至2017年10月）

责任编辑：张义凌

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