面对“严重政治军事挑衅” 中国新机构如何应对？

原标题：[解局]面对“严重的政治和军事挑衅”，中国的新机构如何应对？

前几日，党和国家机构改革方案出炉，很多岛友发现，在这次改革中，有两个重要机构被取消——国家海洋局和中央维护海洋权益工作领导小组。

与此对应的是，新成立自然资源部，合并国家海洋局的职责，并对外保留国家海洋局牌子；不再设立中央维护海洋权益工作领导小组，有关职责交由中央外事工作委员会及其办公室承担，并在办公室内设维护海洋权益工作办公室。

中国是一个拥有广阔海域的国家，海上局势不能说不严峻复杂。前日，美国海军“马斯廷”号导弹驱逐舰未经中国政府允许，擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，被外交部发言人称为“是严重的政治和军事挑衅”。回望历史，这类事件不胜枚举。

对此，有些岛友后台留言表示担心：“海洋局都没了，海洋强国建设将如何进行”？

作为一个从事海洋研究和实践的“海洋人”，岛叔跟大家聊聊这件事。

资源管理和空间规划

需要明确的是，从严格意义上讲，海洋局并没有消失，只是不再作为单独的机构实体存在；国家海洋局原来的有关资源管理和空间规划的职能，将在自然资源部继续得到履行。

岛上前两天有专门的文章介绍过自然资源部，这是一个对自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责的全新机构。有这样更高层次的机构统筹，海洋资源管理和空间规划有望更加顺畅地进行。

同时需要指出的是，鉴于我国已全面走向深海大洋，海洋资源将不会单局限于我国的管辖海域，深海、极地事业以及管辖外海域的资源和空间的开发利用，也将是自然资源部的管理范围。之所以对外要保留国家海洋局的牌子，可能很大程度上是因为便利海洋外交、国际交流合作。

生态

其实，海洋环境监测、预报和防护也一直是国家海洋局的一大重要职能，只是不太为民众所知。按改革计划，国家海洋局的海洋环境保护职责，将被合并进新组建的生态环境部——

“为整合分散的生态环境保护职责，统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，加强环境污染治理，保障国家生态安全，建设美丽中国，方案提出，将……，国家海洋局的海洋环境保护职责，国务院南水北调工程建设委员会办公室的南水北调工程项目区环境保护职责整合，组建生态环境部”。

众所周知，海洋环境很大程度上与陆地和岸上的环境治理有关，但以往海洋局能治海却治不了陆，无疑对海洋环境治理能力大打折扣。从统筹综合的角度考虑，这次生态环境部的成立确实很有必要。

维权与执法

相对于其他，或许各位岛友最关心的是，以后海洋权益应该如何保障？

一直以来，海洋的日常维权任务将主要由中国海警担任，经过此轮改革，中国海警将正式划归武警序列。此前国防部发言人已经明确，海上维权执法是武警部队的三大任务之一。

《深化党和国家机构改革方案》指出，“按照先移交、后整编的方式，将国家海洋局（中国海警局）领导管理的海警队伍及相关职能全部划归武警部队”。

中国海警成立于2013年7月22日，由原国家海洋局海监、公安部边防海警、农业部中国渔政、海关总署海上辑私警察的队伍和职责整合。此次深化改革之后，海警的任务依然会保持不变，不过管理和指挥体系发生了变化。

“着眼全面落实党对人民解放军和其他武装力量的绝对领导，贯彻落实党中央关于调整武警部队领导指挥体制的决定，按照军是军、警是警、民是民原则……”

海警属武警序列，今后由中央军委统一指挥。从人员构成来看，海警今后可能将以现役为主，参照中国人民解放军的改革思路，可能会有一定的文职比例。

关于海洋执法，今后仍可能保持按不同类型分而治之的格局。方案已明确指出，将“整合环境保护和国土、农业、水利、海洋等部门相关污染防治和生态保护执法职责、队伍，统一实行生态环境保护执法。由生态环境部指导”。

这意味着，环保执法将由生态环境部负责。而自然资源部明确的主要职能是资源的调查和确认登记管理，因此也会拥有一定的行政执法权限，海洋局原有的部分海上执法力量可能将保留在自然资源部。海警的执法将会聚焦于维护海上治安、打击走私偷渡等，以及部分涉外的行政执法。

虽然按照职能分工，资源和空间利用方面的管理归属于自然资源部，但该部作为国务院的组成机构，建立一支能在远海远洋执法的队伍并不现实，恐怕这方面的行政执法仍需要海警来执行。目前，海警与自然资源部有关行政执法的具体分工和切分尚待继续厘清。

此外，交通运输部下属的海事局在此次改革方案中没有变化，未来仍将负责航行监管和海上搜救。

海洋维权决策体系

如前文所述，将不再设立中央维护海洋权益工作领导小组，有关职责交由中央外事工作委员会及其办公室承担。

调整后，该委员会及其办公室在维护海洋权益方面的主要职责是，“组织协调和指导督促各有关方面落实党中央关于维护海洋权益的决策部署，收集汇总和分析研判涉及国家海洋权益的情报信息，协调应对紧急突发事态，组织研究维护海洋权益重大问题并提出对策建议等”。

2012年，中央维护海洋权益工作领导小组及其办公室（中央海权办）成立，此前一直颇为神秘，中国官方对外也从来没有公布其职能范围。经过改革，该小组和其办公室的职能也没有消失，同样是提升到一个更宏大和更高的层次上来统筹协调。

值得注意的是，根据方案的论述，中央外事工作委员会及其办公室堪称是中央进行海洋维权决策的顶层智囊和辅佐机构，中国军方和海警也将通过该平台参与到政策制订和应对之中。

最后，岛叔还是要重点再提一下这些已经消失名字的机构。国家海洋局成立于1964年，曾是国家海洋规划、立法、管理的政府行政管理机构，还肩负着海洋外交和对外维权的职能，在我国的海洋事业拓展进程中居功至伟。特别是在此前相当一段时期，我国综合国力较弱、国民海洋意识淡泊，国家海洋局代表国家执法、维权，为我国坚守住了该有的海洋底线。

而中央海权办，虽然我们无法通过公开信息判断其贡献，但自该机构成立以来，在习近平总书记和党中央的统一领导下，在诸多涉海机构和力量的共同努力之下，我国的海洋维权事业成就令人瞩目是不争的事实。

总的感受是，这必定是一次力度空前的改革。毕竟，我们的目标是星辰大海，而改革的目的，则是为了更好地朝着目标砥砺前行。

责任编辑：霍宇昂