村公路沿线种玉米要扣补贴？当地：未上报获批

原标题：贵州舟溪村“公路沿线不许种玉米”？ 官方：未上报获批 不会执行

新京报快讯（记者 张彤 实习生 欧梦雪）近日，一份“贵州凯里舟溪村公路沿线及公路景区看得到的地方不许种玉米，否则将免去该户三年合作医疗补贴”的通知引发关注。今日（3月26日），贵州凯里市农业局回应新京报记者称，该通知确由舟溪村委会发出，但未上报镇党委和镇政府获得批准，故不会执行，对相关村干部将进行处罚。

这份名为“调整玉米种植结构”的通知中称，根据省州市关于农业产业结构调整的文件要求，结合实际做出决定，村内多个地点，如政府背后、四岔路公路沿线及公路景区看得到的地方都不许种植玉米，若在以上地区种植玉米被通报或处罚，将免去该户三年的合作医疗补贴，同时于当年不得享受相应国家惠民政策。通知显示，发出单位为舟溪村党支部，并盖有舟溪村委会公章，落款日期为3月19日。

今日，贵州凯里市农业局综合办公室工作人员告诉新京报记者，经核实，该通知确由舟溪镇舟溪村委发出，但并未上报镇党委和镇政府同意。

“这个对于种玉米的处罚是没有依据的，也不是他们村委会能决定的。”该工作人员表示，这份通知并不会执行，同时发出通知的相关村干部将会由当地镇党委和镇政府根据规定进行处罚。

该工作人员还说明，由于贵州当地土地较破碎，不太适合种玉米，经济价值比较低，故建议由政府牵头，以产业的形式种植经济价值较高的农作物，“但不是禁止种玉米，可能是镇一级在宣传的时候有失偏颇。”他称，凯里市现已制定有关农业产业结构调整的官方文件，目前还在上报阶段，现在只是在做调研，要求基层先跟村民做思想工作，“相当于前期宣传”。

责任编辑：张义凌