中国队教练里皮：向球迷道歉 中国足球全方位落后

原标题：里皮：向球迷道歉 中国足球全方位落后

新华社南宁3月26日电（记者韦骅、卢羡婷）中国队在26日的中国杯三、四名比赛中1：4负于捷克，以两战全负进1球丢10球的战绩结束了本次杯赛。中国队主教练里皮为球队的糟糕表现道歉，并直言中国足球全方位落后。

在当天的赛后新闻发布会上，里皮长时间发言。他不仅对中国杯和自己一年多以来的执教经历进行总结，也透露了球队未来的计划。

发布会一开始里皮就向球迷表达了歉意，“对不起中国球迷，我们丢了10球，这就是事实。两场比赛真实反映了中国足球和欧洲足球的差距”。

里皮补充道：“我所说的欧洲足球不仅仅是像西班牙、德国、法国这样的一流强队，也包括威尔士和捷克，我们在身体、技战术、比赛节奏、强度各个方面差距明显。这场与捷克的比赛我们不应该懊恼，这就是实力差距。与威尔士的比赛结束后我的确很生气，因为比赛中一些球员没有展现出严肃的态度和对胜利的渴望。本场比赛队员全力以赴不遗余力，前60分钟表现不错，下半场对方派上主力，我们体力下降后实力就此消彼长。最后的结果也是实力差距。”

虽然中国杯的成绩不尽如人意，但里皮还是对自己接手中国队以来球队发生的变化表达了肯定。“大家不能认为中国足球请到了世界冠军教练就能用一年多的时间把与世界足球的差距弥补上，这是庞大的工程。我带队踢了6场世预赛，差1分错过了晋级世界杯的机会，球队在各方面都有提高和进步。球迷还是要给予国家队耐心和信心，中国足球运动提高不是一蹴而就，需要耐心和时间。我执教国家队以来，不断观看国内比赛，尽可能了解优秀球员，不仅仅是观看中超、还观看中甲、中乙甚至预备队，就是希望挖掘更多的新人。”

“我执教之后就希望统筹各级国家队，目的就是追踪所有年轻球员，尽可能发现更多的年轻球员以打造一支强有力的队伍。未来我们会保留目前国家队的框架，补充年轻球员，随着队伍年轻化和架构的更新换代，我们未来还是有竞争力的。”他说。

此外里皮还透露了未来的热身计划，他表示球队将进入亚洲杯备战期，热身目标会转向亚洲球队。“亚洲杯之后我如果继续执教国足，肯定会为卡塔尔世界杯进行准备，到时候我们再根据情况选择对手。我一直说需要和强队热身，如果我们保持严肃认真的态度，高质量地完成比赛，就会认识到与强队的差距，就知道要追赶这些强队需要付出多少努力。我们在亚洲范围内已经更进一步，但仍需要成为亚洲一流强队。”

最后里皮再一次提到了球员的态度问题，他希望得到国家队征召的球员能够满怀荣誉感。他说：“我希望所有的球员来到国家队之后都抱着极大的自豪感和荣誉感，如果做不到就不招他们进入国家队，所有球员进入国家队都要全力以赴。”

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