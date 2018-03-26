钢材在旺季跌破成本价 已卖不过“白菜”？

原标题：急！钢材跌破成本价，已卖不过“白菜”？“行业踩踏”来了？

目前，钢铁市场上一边是库存的累积，一边是需求的延后，钢材价格持续下跌，将钢贸商推至了砍仓的边缘，而一些小型贸易商出于资金回笼压力，开始压价抛售，进一步加剧价格下滑，钢贸商踩踏加剧了价格下滑的速率。如今，钢价每吨3800元，已跌破成本价，卖一吨赔一百多元。小型钢贸商纷纷低价抛售，还有一些钢厂开始把目光瞄向了海外市场。

以往每年阳春三月本是基建复工的钢铁“旺季”，钢价一般都会稳中上涨。然而，今春的国内钢铁市场表现得却是“旺季不旺”。从进入三月以来，钢材价格持续回落，而目前整体钢材的社会库存也是达到了历史高位，钢贸商出现大面积亏损。究竟是什么原因？

钢材社会库存创新高 “旺季不旺”钢价持续下跌

在山东省济南市一家钢贸商的仓库，各种建筑钢材几乎将仓库堆满，贸易商张兆林告诉记者，今年一二月份冬储备货，他一共存了3万吨钢材，虽然已经陆续卖出了一部分。但库存还有一万多吨，大大高于往年。

山东亿林供应链服务有限公司总经理 张兆林告诉记者，一般正常库存大概在5千吨左右。

张兆林说，之所以增加冬储库存，是看好今年的行情，然而过完春节后，市场行情却并不如预期的好，建筑钢材价格出现持续回落，以螺纹钢为例，3月初，价格每吨还在3900元左右，目前已经跌至3700元。而一二月份钢贸商存钢材时价格平均在每吨3800元左右，现在已经跌破了成本价。

张兆林介绍，这一周行情看价格下跌了100元/吨，现在出货就亏损，一吨赔一百多元。

像张兆林一样大幅增加冬储库存的贸易商并不是少数，据统计，目前国内包括螺纹钢、线材在内的五大钢材品种总体社会库存达到了1947万吨左右，是历史最高水平，同比增长接近30%，而相比春节前更是增加了80%以上，中间商库存大幅增加对钢材价格形成一定压力。

山东晨迈工贸有限公司董事长 张经春说，2018年总体来说钢贸商只要手里有钱的大部分都存货，存货就是想赚钱，结果没想到今年变化很大，价格稍微一拉涨接着回落了，这次回落还比较多。

下游需求放缓 钢贸商观望抛售两级分化

一方面钢材的社会库存高企，对钢材价格形成一定压力，而另一方面下游开工延迟，需求放缓也是造成钢价持续下跌的一个原因。目前手里握着高库存的贸易商们又有怎样的表现呢？

石绍彬是山东淄博的一家大型钢贸商，2017年钢材贸易量达到了120万吨，他告诉记者，目前他的钢材库存接近3万吨，相比去年同期增加了近一万吨。而最近一段时间，每天销量维持在3000吨左右，明显不如去年同期。

山东浩荣商贸有限公司总经理 石绍彬介绍，减少了50%以上，正常来说应该是出现工地集中开工抢货的现象，现在还没有出现。

据了解，今年春节过后，受南方阴雨天气和环保因素影响，下游工地开工率整体下降，集中开工时间相比往年延缓了近半个月的时间。需求放缓，库存高企，让钢价承压下行，一些小型贸易商出于资金回笼压力，开始压价抛售，进一步加剧价格下滑。

石绍彬说，有些贸易商出的价格明显偏离市场，比如钢厂结算3880元，他们抛货能到3800元，这对市场有悲观情绪，首先低价抛自己手里的货。

而对于一些大型钢贸商来说，抗风险能力较强，在目前每吨普遍亏损接近一百元的情况下，则不急于消化高价库存，选择观望后市。

山东亿林供应链服务有限公司总经理 张兆林说，库存消化不着急，就以正常经营、销售钢厂的货为主，随着开工率的增加，价格应该还会上升。

担心价格继续下行 钢厂增加出口订单降低风险

贸易商普遍的高库存也让他们放缓了进一步的采购计划，这也导致钢厂的产品库存逐渐增加，而为了避免钢价继续走低所带来的风险，一些钢厂开始把目光瞄向了海外市场。

在江苏省的一家大型钢厂，企业负责人告诉记者，2017年以来钢厂利润一直维持高位，目前虽然钢价有所下调，但吨钢利润还能达到四五百元钱，这也让钢厂一直处于满负荷生产状态，而今年一二月份冬储时，钢贸商拿货积极性空前高涨，钢厂的产品库存甚至出现了负数。

永钢集团期货负责人 庄卓嘉介绍，由于贸易商进行了大量冬储，导致了报表上是负库存的状态，也就是说货可能还没有生产出来，都已经被预定掉了。

庄卓嘉介绍，春节过后，随着钢价的回落，钢材整体社会库存高企，贸易商也放缓了采购计划，钢厂的产品库存逐渐恢复到正常水平，目前总体钢材库存达到20多万吨，并且还在持续增加，为了缓解库存压力和价格下跌的风险，钢厂也开始增加了出口订单，3月份永钢集团的出口订单达到了20万吨，比2017年同期增加了一倍以上。

庄卓嘉说，如果价格继续下跌，4月份进一步提高出口接单，因为目前出口价格比国内的内贸市场价格相对来说较高，主动以出口价格来锁定4月份、5月份的销售价格，来缓解销售压力。

据统计， 截至3月上旬末，国内101家重点钢铁企业钢材库存量1468.13万吨，环比增加了5.07%。业内人士分析，随着下游开工率的逐渐恢复，钢材库存会逐渐消化，钢价会企稳。

卓创资讯钢铁分析师 毕红兵表示，整个下游需求的能力在恢复，价格相对2017年来说也不会出现剧烈振荡，相对可控范围之内。无论是生产商、贸易商，他们的心态也逐步稳定。

责任编辑：桂强