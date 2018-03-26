阿里巴巴党委书记:优秀员工占20% 其中六成是党员

原标题：媒体：为何民营互联网企业成立党组织已呈井喷之势？

在互联网知识分享平台“知乎”上，一个关于ofo小黄车为什么成立党委的问题，吸引了很多人。提问者不知道的是，“知乎”也成立了党支部。

2017年，快手、美团点评、哔哩哔哩等新锐互联网企业纷纷成立党组织。而在此之前，腾讯、阿里巴巴、百度、京东、新浪等互联网龙头企业，已经开启了党建之旅。这一现象，引起舆论广泛关注。

自1994年正式接入互联网以来，20多年栉风沐雨，中国诞生了一批世界级互联网企业，全球互联网公司十强中国占四席。在建设网络强国背景下，我国互联网企业涌动“党建潮”，意义深远。

网企成立党组织呈井喷之势

去年七一前夕，网络直播平台“斗鱼”成立全国首家“网红党支部”。

紧随其后，共享单车知名企业ofo小黄车在其官方微博宣布成立党委，“相信在党的带领下，年轻的90后团队会更加努力，快速发展！”

从共享经济网络平台的滴滴、摩拜，到生活服务类平台的58集团、美团点评，再到电商类网企代表苏宁、小米，以及互联网金融企业91科技集团……近年来，互联网企业成立党组织渐呈井喷之势。

记者从中央网信办获悉，目前，全国百强互联网企业普遍建立了党组织。在拥有61万家互联网企业的北京，首都互联网协会专职副会长杨苏明显感受到，这两年，互联网企业的党建意识越来越强，几乎每周都会有企业上门申请成立党组织。来自浙江省委组织部的统计数据显示，浙江互联网企业党组织覆盖率超过65%，覆盖1.5万多家企业。

处于领军地位的BAT等互联网企业，十多年前已相继成立党组织，党建工作开展得有声有色。2016年，腾讯公司党委还成为互联网企业中唯一的全国先进基层党组织。

互联网企业大多是民营企业，为何纷纷拥抱党建？

记者在京东集团采访时了解到，京东集团董事局主席兼CEO刘强东一直持有这种观点，“党员非常靠谱，他们身上有一种习惯性的出类拔萃，加强党建有利于促进企业健康发展。”目前，京东集团已拥有162个党支部约1.2万名党员。

“我大学就入党了，成立公司时‘向党靠拢’是出于对中国共产党天然的认同感，并没有考虑太多。”91科技集团刚成立时，所在园区问创始人许泽玮要不要成立党小组，他脱口就说：“要！”后来公司成立党支部，许泽玮自荐当支部书记。许泽玮这样的选择，在互联网行业的创业公司中有一定代表性。

党建“网”出新活力

“愿我们的生活更加美好，愿伟大的祖国繁荣富强”“为十九大点赞，向着美好生活出发”……党的十九大召开期间，ofo小黄车党委联合新华社等平台，推出“点赞十九大，中国强起来”系列公益互动活动。用户扫描二维码便可收听音频，在骑行中为十九大送上祝福。

互联网企业兴衰更替快、架构调整快、工作节奏快，员工年轻化、流动快、学历高，许多传统党建工作方法效果不理想。

面对这个无经验可循的新型党建形态，许多互联网企业发挥技术优势，党建工作“网”出了新活力。

腾讯公司党委委员、党办主任赖燕青介绍，在腾讯，每当有党员员工入职，公司党委研发的“党务管理信息系统”都会自动触发提醒。系统与人力资源部门后台互通，每天自动进行一次信息抓取，堪称识别党员的“法宝”。

百度党委开发了“智慧党建平台”，在移动端实现了党员身份识别、组织关系转接、证明自助开具等多项功能。党员指尖轻点，即可办妥有关手续。

除了线上党务，互联网企业党组织把学习教育也搬到了网上。京东集团党委、58集团党委推出党建微信公众号、在线课堂和“党建电子周刊”等载体，让党员能够随时随地学习党的知识。新浪微博党委、阿里巴巴公司党委把党的十九大精神制作成漫画、H5等，受到年轻党员热捧。

青年党员李云昌至今仍然记得那场“党建知识人机大战”的盛况。中国共产党第96个生日到来之际，搜狗党委结合公司76%员工为技术研发人员的特点，组织党员与机器人“汪仔”开展问答竞赛。平时没机会与“汪仔”亲密接触的党员积极报名，场面火爆。

线上与线下连接，让互联网企业的组织生活更加便捷，富有活力。

58集团党委书记马兰介绍，集团各支部在公众号、微信群等线上平台发布活动通知、征求党员意见、收集活动感想等，并结合业务开展丰富多彩的线下活动。腾讯公司党委将每年7月15日定为“党员日”，在这一天表彰先进典型、开展志愿服务。这些活动不仅教育了党员，而且打破了许多党外员工对党组织的看法，吸引了许多非党员参与。

看得见的效应

“我没有想到，优秀员工在全公司占比20%，其中却有60%是党员。”阿里巴巴公司党委书记、高级副总裁邵晓峰说，无意间的一次数据分析让他对党员队伍有了新的认识。

党建工作释放的红利，使一些互联网企业欣喜不已。奇虎360党委书记齐向东说，公司党委在重大活动的网络安保工作中，总是组织党员冲锋在前。2016年G20杭州峰会期间，网站安全团队、安全服务团队、技术交付团队中的骨干党员全部参与进来，完成了8000多个网站的安全防护。

看得见的效应，让党建在互联网企业中的地位从边缘走进核心。许多企业选择把党员安排在重要岗位和关键岗位上，在意识形态的引领和把控上发挥他们不可替代的作用。

新浪微博月活跃用户达3.61亿，为守住舆论阵地，传播正能量，微博党委组织相关业务部门成立“舆情研判小组”。小组9名成员中，有5名党员、3名入党积极分子。小组每周召开一次舆情研判例会，及时发现、处置负面舆情，营造清朗的网络空间。

去年7月，新浪微博一名党员坐国际航班回国，遇到一队身着统一服装的外国儿童。他发现这些儿童衣服背上绘制有中国地图，但地图上没有台湾。这名党员意识到，这个团队在走访国内期间，一旦因为这个问题形成舆情，将造成恶劣影响。他马上向公司舆情部门报告此事，使公司做好了舆情处置预案。

党建推动互联网企业肩负起更多社会责任，无形中提升了企业的美誉度和公信力。

“跑步鸡”“游水鸭”“飞翔鸽”……京东集团党委发挥电商优势，组织各党支部为贫困县在京东商城上开设地方特色馆，上线贫困地区商品超300万种，实现扶贫农产品销售额超200亿元，累计10万户建档立卡贫困家庭受益。京东品质电商、责任电商的招牌，在消费者心中更加闪亮。

党建带来的红色能量，也给许多互联网企业优化治理带来了启示。近两年，阿里巴巴的合伙人会议先后去了莆田和延安，给创业带来丰富营养，让他们坚守理想主义、坚持使命愿景。91科技集团将批评与自我批评这一机制引入公司行政会议中，高层和普通员工都可以互相批评，促进了创业公司的科学治理。

方兴未艾中待解的课题

来自中国互联网络信息中心的统计显示，截至2017年6月，我国有网民7.51亿人，占世界网民总数的1/5，居全球第一。互联网相关经济规模在整体国内生产总值中占比高达6.9%，仅次于韩国，排名世界第二。

面对互联网这个“最大变量”，全国党建研究会副会长高世琦指出，巩固党的执政地位、提高党的长期执政能力，必须高度重视互联网，特别是要切实做好互联网企业党建工作，牢牢掌握互联网建设主动权和话语权。

首都互联网协会党委副书记魏莞表示，互联网从业人员多为高精尖人才，有效推动互联网党建工作，有助于教育引导、团结凝聚互联网先进分子，促进网络空间良性发展。

然而，记者调查发现，方兴未艾的互联网企业党建，还面临一些待解的课题。

重视程度参差不齐。比如，有的互联网企业，党员有几千人，却只有两三名兼职党务工作者，效果自然差强人意。

技术优势的另一面是“技术孤岛”。互联网企业开发的很多党建信息化系统，智慧化水平普遍高于社会平均水平。企业内部的线上转接组织关系等一键完成的功能，在与外界对接时难以兼容。

也有专家提醒，互联网企业党组织在增强组织生活吸引力的同时，还要提升规范性，防止党建工作庸俗化、娱乐化。

多位专家表示，随着网络强国的建设，可以预见，互联网企业党建工作将越来越重要。回应现实难题，推进理论和实践创新，引领互联网行业健康发展，是各级党委必须直面的全新课题。

来源：中国组织人事报

责任编辑：张义凌