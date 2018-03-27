中国资本市场酝酿17年大事发生 利好全球投资者

原标题： 中国资本市场酝酿了十七年的大事，终于发生！利好全球投资者

3月26日，我国原油期货在上海国际能源交易中心挂牌交易。从筹备到推出，这一过程历时17年。

“中国版”原油期货以人民币计价，面向国际投资者，引发全球能源和金融市场高度关注。

那么，“中国版”原油期货有哪些特点？将对全球石油贸易格局和定价格局产生怎样影响？对提升我国石油产业将发挥哪些作用？经济日报邀请知名专家学者对“中国版”原油期货进行深入解读。

中国原油期货鸣锣上市

3月26日上午9点，随着一声清脆锣响，我国首个国际化期货品种——原油期货正式在上海国际能源交易中心挂牌交易，标志着我国期货市场国际化扬帆起航。

在改革开放40周年之际，作为新时代改革开放的重大举措，作为期货市场服务实体经济的具体行动，中国原油期货上市，面向国际投资者，以人民币计价，成为我国资本市场改革开放的又一个里程碑事件。

上海市委书记李强和中国证监会主席刘士余共同为我国原油期货交易鸣锣开市。陈正宝 刘歆 摄

我国原油期货以人民币计价和结算，其价格体现的是进口原油的到岸价，为国内涉油企业提供有效的风险管理工具。同时，原油期货将建立反映中国及亚太市场供求关系的原油定价基准，也有利于形成金融市场全面开放的新格局，为全球投资者提供更多的中国市场机会和更丰富的投资选择。

从交易数据看，首批参与集合竞价的客户共413家，境内外机构都有参与。开盘10分钟，经济日报记者在开通仪式现场大屏幕上看到，原油期货合约SC1809成交量突破8000多手。一位台湾期货公司的负责人告诉记者：“现在SC1809合约价格和布伦特原油价格差不多。人气非常旺，8000多手的交易量相当于中国一天的原油进口量。”

截至26日15时收盘，原油主力合约SC1809成交4.07万手，成交176.40亿元；原油品种成交4.23万手，成交183.47亿元。

中国版原油期货上市，也让全世界更加关注“上海价格、中国声音”。芝加哥商品交易所名誉主席利奥·梅拉梅德说：“开盘价代表中国原油期货迈出了第一步，祝愿新的市场取得成功！”

期货业国际化的里程碑式事件

原油期货是大宗商品期货中的龙头品种、巨无霸品种，我国为何要推出原油期货？

中国石油大学能源战略研究院教授王震表示，全球原油贸易定价主要按照期货市场发现的价格作为基准。目前，国际上有10多家期货交易所都推出了各自的原油期货，其中芝加哥商业交易所集团旗下的纽约商业交易所、伦敦洲际交易所是世界两大原油期货交易中心，它们的西德克萨斯中质（WTI）原油期货、布伦特（Brent）原油期货分别扮演着北美和欧洲基准原油合约的角色。我国推出原油期货，主要有几点考虑。

第一，国际能源市场格局巨变，呼唤更多话语权。当前，整个国际经济格局发生了很大变化，能源格局也随之变化。中国已成为世界第二大原油消费国、第一大原油进口国，全球第二大经济体。欧洲、北美经过长期发展，已经成为一个高度成熟化的市场经济体，经济结构对能源依赖程度在下降，可以说已经过了石油消费高峰。但是整个亚洲经济，特别是以中国、印度为代表的新兴经济体，还处在工业化阶段，石油消费无论是增长速度还是增长量，以及年度对全球石油的消费增长贡献率，都是最大的。

尽管亚太地区的原油消费量和进口量大，但在该地区内还没有一个成熟的期货市场为原油贸易提供定价基准和规避风险的工具。日本、新加坡、印度等国都在建立原油期货市场方面进行了探索和尝试，但影响力都不大，没有形成原油贸易定价的基准。

由于没有一个充分反映亚太地区原油实际供求情况的定价基准，因此亚太国家只能被动接受新加坡普氏报价、迪拜商品交易所的阿曼原油期货价格等作为原油贸易的定价基准。在这样一个大格局下，需要一个能够更好地反映亚洲市场的期货合约价格。

第二，中国正在改变国际上的石油贸易格局。2017年，中国超过美国成为世界上第一大原油进口国，美国正在变成一个原油出口国。美国出口市场中，潜力最大的同样是在亚洲地区。中国已经成为世界原油贸易的一个重要目的地及进口来源地，涵盖了全球的主要石油产区。中国在原油消费、原油贸易等方面，在国际市场上应该有更多的影响力、话语权。

第三，随着我国石油企业及整个产业链参与国际化程度的提高，要在整个产业链或者价值链上提高话语权，获得该有的价值，也需要有更好的避险工具。如何在全球能源格局，特别是原油格局里，发挥中国的影响力？推出国际化的“中国版”原油期货合约，有助于更好地发挥作用，在国际竞争中取得更多的话语权和更大价值。

因此，“中国版”原油期货上市，无论对于中国期货市场还是石油业来说，都是里程碑式的事件。

天时地利人和，石油产业迎来发展新契机

推出“中国版”原油期货可谓是“十年磨一剑”，为什么选择现在这个时间点推出呢？

北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越表示，2013年，上海自贸区挂牌，与此同时还有一个标志性事件，就是上海期货交易所的上海国际能源交易中心同时挂牌。2013年，原油期货就正式提上议事日程，现在终成正果。

今年推出原油期货，可谓“天时地利人和”。

所谓“天时”，是指全球的原油市场格局正在发生深刻变化，从以前的卖方市场转向买方市场。其中，一个非常大的变化就是美国，美国把第一大原油进口国的位置让给了中国，同时，美国还很可能成为全球第一大产油国。第一大原油进口国成了第一大原油产油国，这是非常大的变化。市场格局由卖方市场转向买方市场的时候，买方讨价还价的能力增强了。

“地利”表现在，纽约原油期货主要是为北美地区定价的，伦敦的洲际交易所是为欧洲市场定价的，它们的标的都是轻质低硫原油。上海期货交易所选择的标的是中质含硫原油。中质含硫原油，占全球原油产量的将近一半，份额相当大，而且中国进口原油基本上都是这个。当前，在全球范围内缺少一个以中质含硫原油为标的的定价基准。所以，中国这时候推出原油期货称得上是“地利”，填补了市场空白。

从另一个角度来说，中国已成为全球第二大经济体，中国经济正在转向高质量发展，提升以原油为代表的大宗商品的定价权或者话语权，是在全球价值链提升中的一个重要风向标。

“人和”则表现在，2017年国务院下发了《全面深化石油天然气体制改革的决定》，就加快石油天然气产业的体制改革，深化改革、全面改革，形成共识。在这个时间点上推出原油期货，有助于倒逼石油天然气产业体制改革。

王震表示，发展原油期货，是一个开放的国际化平台。如果没有更多的中国的企业参与，那么国际市场的参与也会有限。2015年底，我国放开对原油的进口使用权和原油进口权。原油进口权和原油进口使用权放开以后，参与主体越来越多，这对增加流动性是非常重要的。

同时，近年来，我国成品油的出口量也在增加，我国成品油辐射到亚洲地区。因此，原油期货的推出，国际关注度很高，这也是“人和”的一个重要方面。

以人民币计价，期货市场国际化起航

“中国版”原油期货一个亮点是以人民币计价，其意义何在？

国务院发展研究中心对外经济研究部副部长王金照表示，上市原油期货，建立反映亚洲供需关系的石油价格基准，将更好地服务我国实体经济高质量发展，有利于为国内涉油企业提供有效的风险管理工具，同时与我国改革开放也是相互促进的。

推动石油的人民币结算、计价、交易是发展方向。对石油出口国来讲，有几个好处：

第一，规避了汇率风险，节省了汇率费用。很多石油出口国和中国是非常活跃的贸易伙伴。比如沙特，尽管我们进口了大量的石油，但是中沙之间的贸易是基本平衡的。那么如果用人民币来直接交易结算，实际上会降低其汇兑成本，也规避了汇兑风险。

第二，从这些国家获得的石油收入的保值增值的角度来讲，也有适度多元化的需求，有适度的推进交易储备货币多元化的内在需求。

第三，当前，美元一家独大，美国在国际货币体系中处于霸权地位，美国往往利用其霸权地位获取一些超额利益。比如，通过货币金融系统包括结算系统，对一些国家进行金融制裁，一些国家深受其苦。这也是其他国家愿意采用人民币结算交易的重要原因。用人民币购买重要的石油资源，对保证国家的经济安全有帮助。从长远来看，未来的国际货币体系，适度多元化会更合理一些。

中国期货业如何实现国际化？胡俞越主张从两个方面发力：“走出去”和“请进来”。

“走出去”，是让中国价格走出去，让中国价格具有国际影响力，让国际市场接受中国期货的定价。期货市场的核心功能是定价，只有定价功能发挥了，它的避险功能、资产配置功能才能发挥。如果定价不准，其他功能也就无法发挥。“走出去”，意味着中国投资者也要走出去。但更重要的是，要让中国价格走出去，让中国价格被国际市场所接受。

责任编辑：初晓慧