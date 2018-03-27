这场二线城市抢人大战 没你想的那么简单

原标题：这场抢人大战，没你想的那么简单

春秋时，晋公子重耳的老婆对他说，“子有四方之志”。

后来，这句话演变成了，“好男儿志在四方”。

再后来，这句话又变成了，“好男儿志在四方，四方就是北上广深”。

……

曾经，涌入“北上广深”成为了小镇青年们实现梦想最为简单粗暴的做法。

后来，高房价、归属感又让他们“逃离北上广”。

再后来，将近十年的历程中，这些人一直在“逃离”与“逃回”中纠结。与之相伴的，则是北京上海之流越来越严苛的落户政策，以及与之相对应的新区域的崛起和对人才的渴求。

这两种态度，在过去一年中表现得更加明显。

北京市统计局公布数据显示，自2000年以来北京市常住人口和户籍人口首次出现负增长。2017年北京市常住人口比上年减少2.2万人，全市户籍人口比上年减少3.7万人。虽然3月21日，北京市发布了《北京市引进人才管理办法（试行）》，提出要建立优秀人才引进的“绿色通道”。但与二线城市，北京的政策更为严苛。

2017年，二线城市密集推出各种抢人政策，优惠落户、现金补贴……南京甚至推出了“面试补贴”，标准为人均1000元。3月23日，还有媒体报道，即日起，全国在校大学生仅凭学生证、身份证即可在线落户西安，而且面向全国。

这背后，折射出的是什么现象？

接受记者采访的专家均表示，城市推出各种吸引人的政策，其实就说明了目前两大生产要素中，第一要素已经从资本转变为了人才。

而纵观各地方推出的政策会发现，这轮的抢人大战，不仅仅只是针对所谓的高端人才。

根据经济发展现况调整落户政策

据中国城市和小城镇改革发展中心理事长、首席经济学家李铁向中新社国是直通车透露，中国城市和小城镇改革发展中心2016年在做一次全国新型城镇化试点调研时发现，调研中的几十个中西部城市，不仅在落户政策方面对有一定学历的人才放开，甚至一部分城市对外来的农民工落户进行了不同程度的放开。

“因为新型城镇化政策已经明确的规定，地级市以下放开户籍管理，不按照学历要求，也不按照技术要求，只要你在当地有居住条件，有社保等，就可以办理落户。现在我们在制定新型城镇化政策的时候，也特别要求，防止人为的设立门槛。”

他坦言，但在实际中，很多城市在制定具体落实政策的时候确实还在设立一些门槛，这个门槛也就导致了公共服务水平分配差异的变化。

“总体来讲，中西部城市吸引人才，实施积极的人口开放政策，和经济发展的现实有积极的关系”。李铁告诉记者，二线城市当年限制人口落户很重要的原因是担心城市的公共服务供给能力不足、通货膨胀、基础设施压力加大等因素，会影响现有居民的生活水平。

侯雨彤 制图

而如今的放开落户，则意味着另一方面的压力又可能出现了，大量的房地产项目需要人去住，从而解决财政问题；城市服务能力的提升，也需要更多的人来进行服务。同时，在创新经济发展的背景下需要更多的活力人才到当地就业，所以调整落户政策其实也可以看作是根据经济发展状况的及时政策调整。

其实，各种吸引落户的政策并非是去年才开始推出的，比如，2013年5月武汉就启动大学生“留汉工程”，推出普通高校毕业生毕业后2年内在武汉市就业、创业的，均可以办理城镇落户手续等一系列政策。

只是，2017年似乎来的格外猛。中国社会科学院西部发展研究中心副主任、中国区域经济协会秘书长陈耀对国是直通车表示，这主要是因为2017年是社会经济发展进入新阶段、新时代的表现格外明显，中国经济已经不再是过去主要抓投资，抓项目的发展模式，而是进入一个新的阶段，在这个阶段生产要素的两大要素中，人才的位置已经取代了资本。

之所以发生这种改变，陈耀认为一个重要原因是，创新。创新的核心是人，有了人才就意味着有思路、办法、途径，和资本对接就相对容易。

不过，李铁也强调说，“我没有认为现在出现了抢人，而是在过去传统的政策上，开了一个更大的口子。”

二线城市如此“下血本”，大家真的买账吗？

据招聘网站BOSS直聘3月6日发布的《2018 旺季人才趋势报告》显示，随着本科落户、创业支持、购房优惠、所得税减免等“新一线”城市人才吸引政策的集中出台，城市间“抢人集团”的排位雏形已经显现。其中杭州、武汉、成都、郑州、西安五个城市人才吸引力最高，2018年离开北上广深的求职者，有35.5%的人选择了这五所城市。

此外，报告也指出，近三年来，工作首选城市为北上广深的18-35岁青年劳动者比例迅速下降，从 2015年的65.8%下降至2017年末的46.5%。

选择“新一线”城市的青年劳动者比例直线上升，选择二三线城市的年轻人比例也较2015年翻倍；一线城市（北上广深）人才净流出率达到 0.6%，较2017年同期增加0.05个百分点。 并且近两年，持续维持净流失状态。

陈耀表示，总体上，二线城市相对而言还没有出现过度集聚带来的大城市病的情况。而像上海、北京等地，人口密集越高，城市的房价就越高，自然就形成了一种高门槛，有相当一部分的年轻人收入低，进不去。因此，一线人口向二线城市转移并不单纯是户籍问题。“从长远来看，这也是不同发展水平的城市梯度发展的结果，从一线城市梯度到二线城市，再到三线城市，去带动不同规模、不同等级的城市逐步的发展起来，这是符合城市发展规律的。”

区域经济活力增强，用“实力”留住人口

想要吸引人口，短期来看，现金补贴、优惠落户都很不错，但如果真正想让人口留住，或许还得是城市从自身发展上做出改变。

“西部城市现在发展已经可以说是如火如荼，和我们过去对西部地区的认识有很大的偏差。”李铁告诉记者，首先是大量能源的发现，为西部地区带来非常大的经济发展潜力。尤其是西部的水电能源相对丰富，能源的供给会使一部分对能源消耗大的产业向西部倾斜。

其次，西南地区长期的生态储备，为旅游业的发展奠定了扎实的基础。随着东部地区收入水平增高，逆城市化的消费过程开始出现，消费的多元化态势的大幅度上升，东部地区庞大的消费人口涌向西部，从而带动了西部的经济发展。而其中，也离不开这些年国家在中西部投入的大量基础设施建设。近年来西部高铁逐渐贯通，不仅带动了旅游业的大幅度上升，也使投资者开始青睐中西部。

同时，西部地区庞大的人口不仅本身是消费群体，随着城市化进程的加快，还产生了巨大的就业需求。

李铁进一步分析，过去是人到东部就业，回去西部消费，但这样就存在每次和家人团聚会大大增加支出成本，这也促使东部劳动力上涨成为一种趋势。但如果回到西部地区就业，在一定程度上就解决了这个问题，同时产业也在向中西部转移，在这个转移过程中，土地成本、劳动力成本都在大幅度降低，一定程度上助推了西部经济活力的增加。

责任编辑：桂强