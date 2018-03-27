美欧等20多国驱逐130余名俄外交人员 中方回应

原标题：美欧等20多个国家驱逐130余俄罗斯外交人员 中方回应
[环球时报—环球网报道 记者 王盼盼]美欧等20多个国家26日宣布驱逐130多名俄罗斯外交人员，俄罗斯称将采取回应措施。
对此，中国外交部发言人华春莹在27的例行记者会上表示，中方高度关注当前事态。中方坚决反对任何使用化武的行为。同时我们认为，斯克里帕尔事件应该在弄清事实的基础上，通过英俄双方对话来进行妥善处理，有关国家应该切实遵守国际法和国际关系基本准则，避免采取任何激化矛盾的举措。在当前国际社会面临诸多挑战的情况下，我们认为各国应该摒弃冷战思维，放弃对抗，共同努力维护世界的和平稳定与安宁，共同致力于建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。
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