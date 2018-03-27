中国人民银行领导班子正式更新 排序是这样的(图)

原标题：中国人民银行领导班子正式更新，排序是这样的

中国人民银行的领导班子正式落地。

中国人民银行官网3月26日晚间更新“行领导”一栏显示，现年60岁的易纲出任中国人民银行行长、党委副书记；现年61岁的郭树清出任中国人民银行党委书记、副行长。

人民银行官网3月26日晚间更新“行领导”一栏

其他行领导还包括三位副行长、一名纪检组长和一名行长助理。其中，排名第一的副行长为52岁的陈雨露，55岁的潘功胜为央行副行长兼国家外汇管理局局长，另一位副行长是54岁的范一飞，中央纪委驻中国人民银行纪检组组长是51岁的徐加爱，行长助理为2016年12月履新的刘国强。

根据央行新闻稿，3月26日下午，人民银行召开干部大会。中央组织部有关负责同志宣布了中央关于人民银行主要领导同志职务调整的决定，并就人民银行落实好中央决策部署提出了要求。大会由周小川同志主持，人民银行行长、党委副书记易纲，党委书记、副行长郭树清出席会议并讲话。人民银行其他领导班子成员出席会议。

根据《中华人民共和国中国人民银行法》，中国人民银行实行行长负责制。行长领导中国人民银行的工作，副行长协助行长工作。

值得一提的是，根据2008年公布的“三定”方案，央行设有行长1名，副行长4名，纪委书记1名，行长助理3名，换句话说，央行目前尚有两名行长助理需要补齐。

责任编辑：张建利