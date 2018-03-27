北京律协行业党委成立 市司法局副局级干部任书记

原标题：北京市律协行业党委成立，市司法局副局级干部任党委书记

会议现场。

北京司法局网站3月26日消息，为深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于加强律师队伍建设的重要指示精神，进一步加强新形势下律师行业党的建设工作，推动律师工作改革发展，根据中共中央办公厅《关于加强社会组织党的建设工作的意见（试行）》报经中共北京市委组织部同意，市司法局党委决定成立中国共产党北京市律师行业委员会，负责指导全市律师行业党的建设工作，市司法局副局级干部王群任党委书记。

3月24日，市司法局副局级干部、北京市律师行业党委书记王群主持召开北京市律师行业党委第一次扩大会议，市司法局党委书记、局长苗林，市司法局党委委员、政治部主任谢尚河，市律师行业党委委员等出席会议，各区司法局主管律师工作的副局长、市律师协会非党员副会长、副秘书长列席会议。

会上，谢尚河宣读了《中共北京市委组织部关于同意中共北京市司法局委员会成立中共北京市律师行业委员会的批复》《中共北京市司法局委员会关于成立中共北京市律师行业委员会的决定》和《中共北京市司法局委员会关于中共北京市律师行业委员会组成人员的通知》。

高子程会长代表市律师协会作表态发言，他表示坚决服从市委、市司法局党委领导，坚决贯彻落实市委、市司法局党委的各项决策部署，以坚持党对律师工作的绝对领导为统领，以扩大党的组织和党的工作有效覆盖、有力覆盖为目标，全面提升北京律师行业党建工作科学化水平，团结带领全市律师围绕中心、服务大局，不断推进首都律师工作改革发展，为推进首都“五位一体”建设做出新的更大贡献。与会人员审议通过了《北京市律师行业党委2018年工作要点》。

最后，苗林发表讲话，对认真贯彻落实市委政法委张延昆书记对北京市律师行业党委“以党建为引领，加强律师队伍建设，提高律师工作水平”的指示精神，切实发挥好律师行业党委的作用以及全面加强首都律师行业党的建设工作进行了部署，对北京市律师行业党委自身建设和党委委员提出了新要求。

苗林指出，要明确定位、提高站位，进一步增强做好行业党建工作的责任感和使命感。成立律师行业党委，不是简单的名称变化，是顺应全面加强党的建设的新形势，确保律师事业发展正确方向的必然要求；是适应新时代律师工作的新特点，全面提升律师行业党建工作水平的重要举措；是健全律师行业党建工作新体制，全面加强我市律师行业党建工作的现实需要。近年来，首都律师行业党建工作取得了显著成绩，有力促进了行业健康发展。但是也要清醒地看到，律师行业党建工作的基础还比较薄弱，在一定程度上制约了行业的整体发展。面对新形势新问题新挑战，更需要我们牢牢把握我国律师制度的本质属性，始终坚持党对律师工作的绝对领导；把握新时代律师行业和律师工作的特点和规律，增强律师行业党建工作的针对性和实效性。市委组织部领导指出，律师党建工作比其他领域“两新组织”的党建工作相对成熟，要有更高的标准和追求，逐步提升工作层次。成立律师行业党委，有利于突出协会党组织的行业特征，形成行业党建一盘棋的工作格局，有利于进一步增强行业党建工作的凝聚力和影响力，推动行业党建工作不断向纵深发展。

苗林强调， 要强化担当、科学履职，进一步增强行业党委的凝聚力和战斗力。行业党委的工作职责已经明确，主要体现在把握方向、凝聚队伍、统筹发展三个方面。市律师行业党委成立后，当前重点要抓好理顺全市律师行业党建管理体制和工作机制，积极推动符合条件的区律协成立区律师行业党委（党总支），明确区律师行业党委（党总支）隶属于区司法局党委，按照司法部的要求，力争上半年实现区律师行业党委（党总支）应建尽建的目标。同时要从推动做好律师党员发展和教育管理工作、全面规范和严格落实党的组织生活、充分发挥律师行业党组织的政治核心作用和党员的先锋模范作用、强化党建工作保障机制、加大宣传表彰和推优工作力度等方面，大力加强行业党建工作，团结带领全市律师，共同为中国特色社会主义伟大事业添砖加瓦、做出我们律师行业应有的贡献。

苗林要求， 要苦练内功、夯实基础，进一步加强行业党委的规范化和制度化建设。市律师行业党委负责指导全市律师行业党的建设工作，肩负着市司法局党委和全行业的厚望和重托，使命光荣、责任重大，必须不断加强党委自身的思想政治建设、组织建设、制度建设以及作风建设，充分发挥战斗堡垒作用和示范引领作用。要深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚定政治立场，始终坚持党对律师工作的绝对领导，认真贯彻落实中央、市委、司法部党组和市司法局党委关于律师行业党建工作的部署和要求，确保党的基本理论和路线方针政策在首都律师工作中得到全面贯彻落实。

苗林要求，要增强本领、率先垂范，进一步提高党委成员的能力和水平。各位行业党委委员一定要不辱使命，不负重望，严格要求自己，在其位谋其职，加强学习、以身作则、大胆管理、注重团结、勤勉尽责，切实增强光荣感、使命感和责任感，全面履行党委书记、党委副书记、党委委员的职责，圆满完成上级党组织赋予的各项任务。希望市律师行业党委充分发挥职能作用，按照市局党委的部署和要求，以更加坚决的态度、更加务实的作风，全力以赴推进工作，确保律师行业党委各项工作有条不紊地进行，努力开创首都律师行业党建工作的新局面，不断推进首都律师事业持续健康发展。

来源：北京市司法局网站

责任编辑：初晓慧