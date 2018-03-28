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吴小晖对集资诈骗652亿等罪名提异议：我不懂法律

吴小晖对集资诈骗652亿等罪名提异议：我不懂法律
2018年03月28日 12:27 政府网站
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　　来源：上海一中院

　　2018年3月28日上午，上海市第一中级人民法院公开开庭审理上海市人民检察院第一分院提起公诉的安邦保险集团股份有限公司（以下简称安邦集团）原董事长、总经理吴小晖犯集资诈骗罪、职务侵占罪一案。

　　被告人吴小晖对指控的事实和罪名均提出异议，被告人吴小晖表示自己不懂法律，不知道其行为是否构成犯罪。

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责任编辑：张建利

吴小晖异议犯罪
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