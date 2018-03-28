北京今日再现黄沙漫天 为何说沙尘越来越少？(图)

原标题：北京再现黄沙漫天 却说北京沙尘越来越少？

中国天气网讯 今天（28日），北京出现了今年来首次大范围沙尘天气过程，部分地区PM10浓度逼近2000，空气质量爆表。沙尘是北京春季时常见的天气现象之一，沙尘来袭时，黄沙漫天，空气中充满呛人的土腥味。近些年来，人们似乎感受到北京沙尘日数越来越少，数据告诉你真相。

春季（3、4、5月）是北京沙尘的高发季，其中4月份为全年最高发月。统计显示，北京4月月均沙尘日数达6.1天；3月、5月的沙尘天数不相上下，分别为3.6天和3.9天。

3、4月份时，北方沙源地开始解冻，此时北方大部降水较少，难以抑制沙尘，为沙尘发生提供了物质条件。同时，春季昼夜温差较大，白天回暖迅速，低层大气不稳定，将地面沙尘卷扬到空中。在冷空气、气旋等天气系统影响下，大量沙尘南下，影响北京甚至更南的地区。

北京沙尘天气大多由外来沙尘引发。沙尘起源于蒙古国、我国新疆、内蒙古等地，在大风、气旋的助力下，通过西路、西北路、北路三条路径影响北京。

近些年来，北京沙尘天气越来越少。北京沙尘在上世纪50年代最为严重，年均沙尘日数近70天，其中满足沙尘暴级别的天数达5天。之后呈现波动减少的趋势，近10年（2008-2017年），北京年均沙尘日数达4.3天，其中沙尘暴日数为0.1天。

目前，人们习惯把黄沙漫天的天气称为“沙尘暴”，实际上不是所有沙尘天气都可以称为沙尘暴。沙尘天气依据能见度、空气浑浊度、风力大小等分为五个等级，分别为浮尘、扬沙、沙尘暴、强沙尘暴、特强沙尘暴。水平能见度小于1公里及以下的沙尘天气，才能被称为沙尘暴。

责任编辑：桂强