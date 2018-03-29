银保监会：抓紧制定机构组建方案 改职责上出硬招

原标题：中国银行保险监督管理委员会召开改革领导小组会议 传达学习贯彻中央全面深化改革委员会第一次会议精神

3月29日上午，中国银行保险监督管理委员会党委书记、主席、银行保险改革领导小组组长郭树清同志主持召开银行保险改革领导小组第一次会议，传达学习中央全面深化改革委员会第一次会议精神，研究贯彻落实意见。

会议指出，把中央全面深化改革领导小组改为委员会，是健全党对重大工作领导体制机制的一项重要举措。系统各级党组织要认真学习、深刻领会这一重要举措的重大意义，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决把思想和行动统一到党中央关于全面深化改革的决策部署上来，进一步加强党对改革工作的领导，强化组织协调能力，确保党中央改革决策部署落到实处。

会议强调，要在党中央国务院统一领导下，有计划、有步骤地推进中国银行保险监督管理委员会组建工作。以党中央批准的深化党和国家机构改革方案为准绳，抓紧研究制定机构具体组建方案，按程序报经批准后组织实施。要在改职责上出硬招，积极作为，结合机构改革，加快内部职责和业务整合。

会议要求，系统各级党组织要认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议、全国金融工作会议和全国“两会”精神，按照中央全面深化改革委员会第一次会议确定的工作部署，统筹安排深化银行保险监管机构改革，确保机构组建和监管工作“两不误、两促进”。一是坚决打好防范化解金融风险攻坚战。坚持稳中求进工作总基调，有序推进降低企业杠杆率、拆解影子银行、严厉打击非法金融活动、遏制房地产泡沫化倾向、配合整顿地方政府隐性债务等工作，加强对各类风险的防范和化解。二是更好支持现代化经济体系建设。围绕供给侧结构性改革，加强与地方和企业的联系协调，推动结构调整和兼并重组，支持市场化法治化债转股。提升差异化服务能力，有力支持乡村振兴、区域协调和创新驱动等国家重大战略实施。进一步做实普惠金融，督促引导银行保险金融机构回归本源、专注主业，继续改进小微、“三农”金融服务。三是深化银行保险体系改革开放。引导银行保险金融机构健全公司治理，积极探索有中国特色的现代金融企业制度，全力推动银行保险业向高质量发展转变。进一步扩大对外开放，研究落实对外开放新举措，以开放促改革，激发市场活力，推动形成银行保险业全面开放新格局。

会议审议了有关银行业防范化解金融风险攻坚战、强化银行不良资产认定和处置、提高大中型商业银行普惠金融事业部服务能力等重要文件。

责任编辑：张义凌