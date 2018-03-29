甘肃白银副市长:十八大以来改革涉及群体待遇没降

本文图均为 甘肃白银消防微信公众号 图

原标题：白银公安局长慰问市消防支队：一定要增强对改革的信心和决心

3月25日（星期日）下午，甘肃白银市副市长、市公局党委书记、局长唐生率市公安局党委副书记、常务副局长姚立群，党委副书记、副局长后三强，党委委员魏列军和相关处室负责同志，带着慰问品来到消防支队，看望机关干部和特勤中队战士，了解掌握改革期间的部队思想状态，为大家加油鼓劲，坚定改革信心。

汇报会上，消防支队党委书记、政委赵小龙一一介绍了参会干部基本情况，汇报了近期部队管理教育特别是改革期间的官兵思想状态。听取汇报后，唐生副市长讲到：“春节和‘两会’期间，全市消防官兵忠诚履职、无私奉献，做出了突出贡献，代表市政府和市局对大家表示感谢和慰问”。当听到近期官兵受改革影响，思想存在一些波动和顾虑后，他详细询问个别官兵的籍贯、住所、家属、子女等实际情况，从四个方面为官兵排忧解惑，树立信心：一要以坚定的立场态度鲜明地拥护改革。深化党和国家机构改革是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革，各级一定要从战略全局和长远发展高度来认识、推动这场深刻变革的极端重要性和必要性。要不忘党员身份、不忘军人本色、不忘部队传统，提高政治站位，自觉服从大局，积极拥护改革、支持改革、投身改革。要旗帜鲜明、立场坚定，树立足够的政治定位，克服浮躁和盲从情绪。二要以坚定的决心相信改革会越来越好。改革开放以来，特别是十八大以来进行的诸多重大改革，涉及到的相关利益群体，基本上在经济上、政治上的待遇没有降低，也没有被削弱。此次公安消防部队改革，充分体现了党中央对应急救援力量建设和消防部队的关心厚爱，目的就是要应急救援专业化、职业化，大家一定要增强对改革的信心和决心，相信改革会越来越好。三要以不懈的斗志恪尽职守干好工作。在正式改革方案特别是省、市级方案还未出台前，大家一定要恪尽职守，忠诚履职，保证工作标准不减、力度不减、水平不减。特别要清醒认识近期是春季火灾高发期，又是改革紧要关头，一定要紧盯火灾隐患和部队管理教育不放松，在防火监督和灭火救援等方面，确保工作不松懈、要求不降低、精神不懈怠，全力实现社会面火灾形势和部队内部“双稳定”。四要以不变的初心坚信组织关心不减。消防官兵长期以来作为公安机关的拳头队伍，与公安民警并肩作战、荣辱与共的情谊是根深蒂固的，大家都有很深的军人情结、警察情结。无论体制如何改革，市公安局党委会一如既往地关心关怀消防官兵，也将积极向市委、市政府和上级机关争取关心支持。市公安局永远是消防支队的坚强后盾，市公安局对消防支队的平台是永远存在的、态度是永远明朗的、关心是永远热情的。

赵小龙代表支队党委和全市消防官兵，对唐生副市长和市局党委的关心关怀表示充分感谢感激，并表示将以最高站位、最实责任、最严纪律，初心不改，永葆本色，决不辜负市局党委的关心厚爱。以最高标准、最严要求、最强措施，完成好各项工作任务，为全市经济社会发展和人民安居乐业创造良好消防安全环境。

最后，唐生副市长还与官兵一一握手问好，并亲切合影留念。

来源：微信公号“甘肃白银消防”

责任编辑：张义凌