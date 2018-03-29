河北容城：不得在雄安“千年秀林”林区挖沙取土

原标题：容城县就雄安新区“千年秀林”保护发文：任何人不得挖沙取土

为进一步加强雄安新区“千年秀林”的保护和管理，确保森林资源和生态环境安全，根据《中华人民共和国森林法》和国务院《森林防火条例》等有关法律规定，现将加强“千年秀林”林区保护和管理的有关事项通告如下：

一、林区范围：雄安新区“千年秀林”造林地块及周边区域，东至雄县县界，南至白洋淀北堤，西至白沟引河河道，北至平王乡仇小王村、高小王村村庄。

二、任何单位和个人，不得在该林区挖沙取土、下葬修坟、修建各类建筑。

三、未经允许，禁止社会车辆进入未开放的林区；严禁游人等非管理人员进入林区非开放区域。

四、林区范围内实行全年森林防火，严禁任何单位和个人在林区焚烧秸秆杂草、焚烧垃圾、燃放烟花鞭炮、点放孔明灯、吸烟、烤火、野炊；严禁上坟时烧纸、烧香等祭祀用火；严禁携带火种和易燃易爆品进入林区。

五、切实做好对未成年人的教育和智障人员的监护工作，由其所引起的林木损坏或森林火灾，追究监护人的责任。

六、违反本通告规定的，由有关部门依法予以处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

七、本通告自发布之日起施行。

2018年3月27日

来源：微信公号“容城微讯”

责任编辑：张义凌