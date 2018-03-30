重庆日报四论肃清孙政才影响:发挥领导干部斗争性

原标题：充分发挥领导干部的示范性斗争性

群雁高飞靠头雁。领导干部这个“关键少数”能否切实发挥关键作用，直接影响着政治生态的好坏，决定着工作推进的成效。身先士卒，方能一呼百应；以上率下，方能上行下效。彻底肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，营造风清气正的政治生态，开创重庆工作新局面，就要牢牢抓住“关键少数”，充分发挥领导干部的示范性和斗争性。

孙政才和薄熙来、王立军作为党的高级领导干部，辜负了党中央，伤害了广大干部群众，对重庆的政治生态造成了严重损害。对于他们造成的恶劣影响和流毒，各级领导干部只有认清了、想通了，才能以身作则，自觉担起领导责任和示范责任，一级抓一级、一级带一级，推动分管领域、联系部门做好肃清工作，领导和指导做好各方面工作。

充分发挥好示范性斗争性，领导干部要进一步把自己摆进去、把思想摆进去、把工作摆进去。彻底肃清恶劣影响和流毒，是一次进“八卦炉”煅烧的机会。领导干部要炼就一双“火眼金睛”，炼就一副“金刚不坏之身”，要来一次思想上的全面洗礼，来一次行为上的全面检视。要真正做到见人、见事、见思想、见行动，不仅口头要肃清、行动也要肃清，不仅政治、思想要肃清，工作、作风、纪律也要肃清，真正清彻底、清干净、清到位。不仅自己要带头肃清，自己的身边人、所分管的部门单位领域也要肃清，确保不留死角、不留盲区。

充分发挥好示范性斗争性，领导干部要常修政德，始终明大德、守公德、严私德。孙政才和薄熙来、王立军不知敬畏、不守底线，私欲泛滥、贪腐堕落，严重败坏社会公序良俗，严重损害党的形象和威信。领导干部要从他们身上汲取教训、引以为戒、警钟长鸣。“关键少数”要铸牢理想信念、锤炼坚强党性，在大是大非面前旗帜鲜明，在风浪考验面前无所畏惧，在各种诱惑面前立场坚定。要强化宗旨意识，全心全意为人民服务，恪守立党为公、执政为民理念，自觉践行人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标的承诺，做到心底无私天地宽。要严格约束自己的操守和行为，戒贪止欲、克己奉公，防止“枕边风”成为贪腐的导火索，防止子女打着自己的旗号非法牟利，防止身边人把自己“拉下水”。

充分发挥好示范性斗争性，领导干部要多积尺寸之功。“堤溃蚁孔，气泄针芒。”小事小节是一面镜子，小事小节中有党性、有原则、有人格。孙政才、薄熙来好大喜功、弄虚作假，只把工作做在“看得见”的地方，不仅人民群众没得到多少实实在在的好处，反倒让重庆背上了沉重的包袱。领导干部要常怀敬畏之心，对自己高标准、严要求，自觉防微杜渐。要慎独慎初慎微慎欲，培养和强化自我约束、自我控制的意识和能力，做到“心不动于微利之诱，目不眩于五色之惑”。要管好自己的生活圈、交往圈、娱乐圈，在私底下、无人时、细微处更要如履薄冰、如临深渊，始终不放纵、不越轨、不逾矩，增强拒腐防变的免疫力。

不驰于空想，不骛于虚声。作为“关键少数”的领导干部，要以实干求实效、以实绩论英雄，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，让中央和市委既定的行动纲领、战略决策、工作部署兑现，推动重庆各项工作迈上新台阶。

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责任编辑：张岩