重庆日报三论肃清孙政才影响薄王流毒:增强针对性

原标题：切实增强肃清工作的针对性有效性

——三论彻底肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒

重庆日报评论员

报纸截图

彻底肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，是重庆营造良好政治生态的紧要任务。把这项复杂的、系统的工作抓好、抓到位，既要讲政治原则，又要掌握好政策方法。要注重破立并举，坚持法德结合，切实增强肃清工作的针对性和有效性。

孙政才和薄熙来、王立军等人违法违纪，产生的恶劣影响和流毒对重庆政治生态的污染是广泛的，对重庆改革发展稳定各项工作的损害是深重的。历史和实践经验告诉我们，针对性不强，责任落实就容易搞变通；有效性不够，工作效果就会打折扣。因此，彻底肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，既要坚持问题导向，又要坚持结果导向。要把肃清孙政才恶劣影响与薄熙来、王立军流毒结合起来，把全面肃清与重点肃清结合起来，把“破”与“立”结合起来，把说清道理与多干实事结合起来，把严管与厚爱结合起来。

切实增强针对性有效性，要在“十破十立”上下功夫、见实效。“不破不立，不塞不流，不止不行。”彻底肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，要突出解决好破什么、立什么的问题。具体来说，就是要坚决肃清严重违反党的政治纪律和政治规矩方面的恶劣影响和流毒，牢固树立“四个意识”；要坚决肃清丧失理想信念方面的恶劣影响和流毒，牢固树立对党忠诚老实的政治品格；要坚决肃清管党治党不力方面的恶劣影响和流毒，牢固树立全面从严治党的责任意识；要坚决肃清歪曲党的理论和路线方针政策方面的恶劣影响和流毒，牢固树立新发展理念；要坚决肃清搞任人唯亲、团团伙伙方面的恶劣影响和流毒，牢固树立正确选人用人导向；要坚决肃清破坏党内政治生活方面的恶劣影响和流毒，牢固树立按民主集中制原则办事的观念；要坚决肃清邀约民心、欺骗群众方面的恶劣影响和流毒，牢固树立以人民为中心的发展思想；要坚决肃清践踏法治方面的恶劣影响和流毒，牢固树立法治的权威和依法办事的思想自觉和行动自觉；要坚决肃清懒政惰政、哗众取宠方面的恶劣影响和流毒，牢固树立正确政绩观；要坚决肃清以权谋私、腐化堕落方面的恶劣影响和流毒，牢固树立清正廉洁的从政形象。

切实增强针对性有效性，要坚持法治和德治两手抓、两手都要硬。“徒善不足以为政，徒法不能以自行。”彻底肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，要既讲法治又讲德治，重视发挥道德教化作用，把法律和道德的力量、法治和德治的功能紧密结合起来，把自律和他律紧密结合起来，使法治和德治相互促进、相得益彰。具体来说，一方面要加强法治建设，弘扬法治精神，坚持法治、反对人治，坚持依法办事，自觉尊法学法守法用法，全面推进依法治市。另一方面要加强德治建设，重视发挥好道德教化作用，深入践行社会主义核心价值观，弘扬优秀传统文化和人文精神，传承和发扬好红岩精神，树立良好道德风尚，自觉抵制“袍哥”文化、码头文化、圈子文化，防止封建腐朽道德文化沉渣泛起。

沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。唯有团结一致、沉心静气，以真抓实劲、敢抓狠劲、善抓巧劲、常抓韧劲，切实增强肃清工作的针对性有效性，进一步把全市上下的思想统一起来、把力量凝聚起来、把责任担当起来、把各项任务落实下去，就能彻底肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，推动重庆政治生态持续向好、整体向好。

相关阅读：

重庆日报：深刻认识肃清工作的重要性紧迫性

重庆日报：孙政才为自己贴金 薄熙来搞虚假表演

责任编辑：张玉