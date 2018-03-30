律师:高承勇被判给每位受害人家属赔39974.5元

[为什么杀这么多人？“白银连环杀人案”高承勇辩护律师朱爱军接受记者采访]高承勇辩护律师称：“高承勇有变态人格，手段残忍，跟被害人们无冤无仇，高承勇被判处死刑，当庭表示不上诉。”法庭判定高承勇给每一位受害人家属赔偿三万九千九百七十四点五元，于判决生效当日全部付清

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