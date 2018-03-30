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西南唯一海军航空实验班：禁打篮球 高考必上重本

西南唯一海军航空实验班：禁打篮球 高考必上重本
2018年03月30日 09:10 重庆晚报
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　　原标题：慢新闻 | 揭秘西南唯一海军航空实验班：禁止打篮球，高考必须上重本

每天早晚的跑步必不可少每天早晚的跑步必不可少

　　1

　　他们梦想在大海上飞翔。这是一群特殊的高中生，有多特殊呢？

　　你看，他们被保护起来，只准打羽毛球乒乓球，不准打篮球。即使混在5000多名学生中，你也能一眼认出他们来。要是他们站在偌大的操场，你会看到，他们的站姿与众不同，身躯笔挺，两眼平视前方，双手中指紧贴裤子中缝，五指并拢伸得直直的。

　　他们真像军人。

　　“准军人。”他们中的一些说。而老师们更希望他们都如愿以偿，几年后成为一名海军航空飞行员，像电影《红海行动》中的战士。当然，得加上“英勇”二字。

　　你再看他们，身着迷彩服，腰扎皮带，跑起来步伐一致，队列整齐，像操场上一条飘动的彩带。他们的鞋子、衣服都是商场买不到的，军队专供。一模一样的迷彩色。3月23日，天空突然飘起雨，降温了，他们中两三个还穿着大衣到操场。大衣颜色和衣服一样。

　　雨越下越大，其他同学回教室去了，而那彩带还绕着操场飘动。雨点落在他们的衣服上，被迷彩色掩饰得好像什么也没发生。

　　衣服上最明显的要数那蓝色的领章、胸章，还有特别的肩章，肩章上写着“海军航空实验班”。

肩章上写着“海军航空实验班”肩章上写着“海军航空实验班”

　　他们是重庆最特殊的132名高中生，整个西南地区独有——2016年，重庆11中学获国家批准，成为西南地区唯一海军招飞生源培养基地。人们简称“海航班”。

　　生源仅限重庆，会有多少学生想进这个班？ 2016年招59人，一个班，1200人报考。经过去年军方的考核，最后留下36人。

　　2017年1300多人报名，招96人，两个班。大约今年5月，这批高一的学生将迎来军方的第一次考核。“每年一次考核，我希望他们都能留下来。”班主任马骥说。

　　今年计划招100人，高达3500人报考。竞争越来越大。11中负责招生工作的张涛说：“3月7日，海军军方领导和市教委领导在11中开了现场会，各方面都重视。过去，学生报名后自己来主城体检、考试，今年学校派老师到各区县体检初选，减轻学生往返主城的负担。”因此，张涛忙着要走。

　　此时，飞机正飞过11中校园的上空，一架接一架，飞向江北国际机场降落，声音轰鸣。或许只有海航班的学生才向往这一声音。这也太巧了。

在初级舰载机模拟器上练习操控基础在初级舰载机模拟器上练习操控基础

　　2

　　他们读书不花钱。

　　不用交学费、书本费、住宿费，衣服、床单、被盖，甚至蚊帐也不花一分钱。除此之外，从这学期开始，国家每月给他们900元的生活补助。最初200元，去年500元。

　　他们不和学校其他同学一起吃饭，不吃其他同学的饭菜。当然，其他同学更不能吃他们的。学校给他们配备了专门的厨师，每天有专门的“海航餐”，在食堂专区就餐。

海航班的专用就餐区海航班的专用就餐区

　　“我们的海航餐很有特色。”张涛之前在电话中就告诉了我。

　　3月23日，中午12点刚过，一胖一瘦两厨师，戴着口罩站在窗口前。饭菜准备就绪，两荤两素一汤：红烧鸭子、黑椒鸡腿排、麻婆豆腐、炝炒小瓜、平菇肉片汤。

　　马老师说，他俩是学校最好的厨师。胖的厨师叫刘杰。他给了我一份菜单，只见一日三餐，7天餐餐不同，但午餐和晚餐都是两荤两素一汤。

两荤两素，粗茶淡饭。两荤两素，粗茶淡饭。

　　为什么定这个标准？马老师笑着说，开始的时候，牛肉、烧白、粉蒸肉不限制，学生随便吃，结果一个月下来，好多学生迅速长了十多斤，部队的人来了，一看立马制止了，“这样怎么行，一个个都吃成了胖子。”学校立即和有关部门商量，最终定了现在的菜单。刘杰解释，“重要的是保证他们的营养。”

　　一胖，就面临淘汰。

　　你可以想象，一个胖子不但增加飞机重量，他自己在驾驶舱内也难以轻松驾驶飞机。

　　132名学生集体就餐，我扫视了一下，确实没见一个胖的。

　　由于饮食关乎孩子们的生活，我认为有必要稍微详细记录下来。每天早饭除了牛奶鸡蛋，星期一还有麻辣面块；星期二是包子、馒头、葱油饼、绿豆粥、泡菜和小菜；星期三是酸菜肉丝米线；星期四、星期六与星期二近似，只不过把葱油饼换成了花卷和红糖发糕，绿豆粥换成了蔬菜粥和玉米粥；星期五主要是番茄鸡蛋面块；星期天则是香菇猪肉水饺。

　　我特别喜欢星期一的菜。中午：泡椒仔兔、红苕粉蒸肉、干煸四季豆、炝炒油麦菜、大骨海带汤。晚上：香酥鸡排、青笋肉片、蒜苗胡萝卜、炝炒绿豆芽、白菜豆腐汤。

　　从菜单看，主打鸡鸭猪肉，牛肉兔肉一周仅一次，无一海鲜。正值孩子长身体的时候，该多吃鱼啊，但一周也只一次，星期六的晚饭——豆腐烧鱼。“主要担心鱼刺卡了他们喉咙。”刘杰说。

对战斗机模型兴致勃勃对战斗机模型兴致勃勃

　　3

　　午饭结束，其他学生纷纷回教室，而他们必须回寝室午休。因为他们不能趴在桌上睡觉。身体长时间弯曲，是不允许的。

　　（其实，所有影响他们身体正常发育的事情都是被禁止的。马老师说，不让他们打篮球，就是避免他们在激烈冲撞中受伤。“开初偶有同学偷偷跑去打。”）

　　为照料他们的生活，学校配了专门的生活老师。他们住二楼，5人一间，上下铺。

　　222房开着，我们进去看看。来自垫江的吴忧、吕海峰、吴政平、黄浩男和来自奉节的唐杜虎住这间。寝室一尘不染，整洁清爽，无一随意摆放的物品。深蓝色被盖叠成军人式的小方块，与被盖颜色一样的床单理得平平整整；一模一样的漱口杯整齐一排，又是一模一样的牙刷和牙膏对齐一个方向摆放；五把椅子全齐整倒放在书桌上，折叠式台灯收捡在书桌的抽屉里，书架上的每本书码得齐平。寝室外一小阳台，侧边卫生间和洗浴房，每一处干净如洗。

　　比成年人收拾得还整洁，你难以想象这是一群16岁男生的寝室。马老师说，每天必须按军方要求整理内务。

　　作息时间固定，生活按部就班，实行一种半军事化的管理。

做俯卧撑做俯卧撑

　　不论夏季还是冬季，雨天还是霜天，他们每天6点半起床，20分钟洗漱、整理内务，6点50早餐，7点15必须到教室早读。这时其他学生还在赶往教室的路上。

　　养成好习惯，一切行动听指挥。这不是军营，但他们做到了，并非易事。朱习江，高二班主任，第一个带海航班。她说：“最难的是纠正他们的习惯。”俗话说“本性难移”，在规范、引导之外，有时也得来点硬的。

　　朱老师记得，2016年11月，一位来自沙坪坝的学生整理内务一个月9次不达标。月底的一天，她从他的床上收出一大堆东西。“我把东西提到办公室。很快，他到办公室来找我，非常生气，打了110，说他的东西不见了。警察真的来了，最后批评了他。”

　　就像通常讲述的那些让人感到吃惊的故事，现在这名高二学生完全变了。我见到了他。超过1.7米的个头，英气，有个性。他要求我不提他的名字，但希望能在媒体上看到同学们的照片。去年夏季，他和同学们已到部队参加了夏令营，今年暑假将登上飞机，开始初步的飞行。他说，这让他有点小激动。

　　要是谁突然非常害怕，或根本无法适应，会怎样呢？淘汰。

　　他接着说道“责任”，“不辜负父母的期望，老师的培养，国家的期待。”这是他对责任的一种理解。最后他补充了一句，“至少要对得起这身衣服。”

　　不知他是否还记得，当时给他们衣服的时候，一些同学还不太情愿，觉得再也不能穿时尚大衣、T恤了。这是马老师告诉我的。

　　孩子的变化让当妈的最高兴。在食堂遇到来自南岸的杨春梅，她和丈夫专门来看望去年进入海航班的儿子。“他一下懂事了，学习刻苦，回家做家务，对人也有礼貌。”说起现在的儿子，她很开心。

　　“每天他们还是很累，你不心疼？”我问。

　　“作为一个男人，一名军人，哦，该是准军人，累点，算什么。”她很肯定地说。

　　“他们小小年纪承担压力，你们不担心？”我又问。

　　“就是要有压力，要有磨炼，这样将来才有担当。”她毫不犹豫地说。

学员在海军航空活动室学习学员在海军航空活动室学习

　　4

　　星期五，下午将尽的时候，其他学生纷纷回家了，热闹的校园顿时安静下来，只剩下海航班学生跑步的声音，读书的声音。这学期开始，他们一个月只准回家一次。

　　周末两天安排得满满当当。马老师说，他们不能随便出校门，星期六下午，每个寝室派一人外出购物。两小时必须归校。

　　周五下午5点35分晚餐，学生依然18点20到教室学习。

　　周六白天上课，晚上或阅读，或开展辩论赛。

　　周日上午文化考试，下午间周朗诵合唱，“海航班组建了自己的合唱团”，间周军事训练。晚上则是海航大讲堂，军方代表讲，或校领导。“我们现在准备请学生来讲，讲他们对军事的学习思考。”马老师说。

　　他们有专门的军事老师。学校操场侧边有一块属于海航班的训练区域，用铁丝网封闭起来，禁止其他学生进入。他们在这里参加一些与飞行有关的基础训练，比如转圈圈。马老师说，不久将有一架飞机运到学校，供展示。

在海军教官的指导下进行飞行员基础运动训练在海军教官的指导下进行飞行员基础运动训练

　　不到一年的训练，他们看起来有些军人气质了。校门口的保安都这么说。

　　我站在教室外看到，他们上课时坐得直挺挺的，双肩平行，直视黑板。这与其他教室的学生不一样，这些学生至多坐得规矩，不东倒西歪。

　　黑板上方挂有国旗和军旗。教室布置与众不同，处处体现海航班的特别。墙上张贴有诗篇“我是一名海军”，以及“我要飞得更高”之类的话语，还有一张C级视力表，可以方便测试视力；墙角一台秤，超重是绝对禁止的；教室后面摆了一排专门给他们配的储物柜。

海航班在进行常规课程的学习海航班在进行常规课程的学习
海航班在进行常规课程的学习海航班在进行常规课程的学习

　　离教室不远是“海军航空活动室”。这是他们独享的世界，在这里可以感受军舰、飞机，感受大海的气息，登上模拟的飞机驾驶舱，学习简易的飞机驾驶与瞄准、射击。活动室配备几十台电脑，摆放多本兵器、海洋方面的杂志，还有大屏幕、救生艇、氧气面罩、飞机坦克模型、视力表……墙壁上张贴有关我国海洋和海军的知识介绍以及海航学员的照片。

　　这是一个简版的海洋世界。他们很兴奋，都要坐进模拟飞机舱，手握操纵杆，“驾驶”“射击”。“这给了他们最基本的感知，也让他们对未来的角色有基本的认知。”马老师说。

　　在这里，他们好像闻到海风的丝丝咸味，他们登上停在舰艇上的飞机，关上舱门，准备起飞。

　　这一画面要变为现实，他们必须通过多次严格的考核。高中前两年，每年5月左右，要接受军方的身体考核；高三上学期，将参加海军招飞初检预选、全面检测和定选复查。朱老师说，班上有同学因为牙齿上下不整齐，还有一位长了一根倒睫毛，都被淘汰，但更多学生是因为视力达不到C级1.0。

　　从张涛那里我们还了解到，这可不是过去的“招飞”，他们要身体过关、成绩过关、思想过关、心理过关，特别是高考文化成绩必须上本科重点线，并且还将面临来自全国其他8所中学海航班学生的竞争。只有这样，他们才有“飞起来”的机会。

　　当然，要是他们成绩优异，可以优先推荐到北大、清华和北航进行“双学籍”培养；如果他们在高中阶段不幸被淘汰，可到其他班学习，一样参加高考；即使最后未被录取为飞行学员，符合条件的，学校优先向其他军队院校或民航院校推荐。

马老师和同学们亲密无间马老师和同学们亲密无间

　　5

　　他们是幸运的。

　　还因为马老师。

　　对马老师来说，海航班无比重要，她甚至想用“神圣使命”来形容。当然值得全身心投入，尽一切努力把学生培养成军队要求的人。

　　马老师年轻、漂亮、专注， 活力无限的样子，说话笑声不断，但当她向学生发命令的时候，突然一脸严肃，声音斩钉截铁。一切行动听指挥嘛。

　　她目光一直是善意的，这些孩子像她的弟弟。他们在学校，她就在学校，陪着。

　　家里的人催她结婚。一次，又一次。

　　开始选结婚的日子。

　　2月7日，怎么样？她直接否了，因为学校有事。

　　9月30日呢，一个星期天，“这怎么行，星期天学生都在学校，我不能离开。”又没过。

　　7月初？学生还没放假呀，不行。

　　最后，初定今年8月5号，她不好意思再拒绝了。即使这一天能顺利结婚，第二天，8月6号，她就要离开重庆，“我的学生第一次到部队，参加夏令营。我必须守着他们。”马老师又一阵笑，希望8月5号不会有事。

　　23日，马老师的工作安排得紧紧满满的。她在朋友圈发了一条微信：今天又是打仗的一天……她妈妈留言说：我看你天天都在打仗，什么时候你能跟妈妈好好通个电话。说到这里，马老师突然泪盈眼眶。

　　她还记得，开始接海航班班主任，还有担心，清一色的男生，难有女同学那种细腻的情感。后来她发现不是这么回事。如果她忘记吃午饭，总有学生打电话提醒她。在她办公桌上有一个小小的零食箱，也总有学生悄悄把箱子填满，每次问是谁，大家都说，“我们呀，我们呀。”

　　学生都希望从老师那里得到一份特别的爱，马老师对他们这样讲，“你在我心目中是不可替代的，其他学生在我心目中也是不可替代的。”

　　爱，既特殊又普遍，像粒粒海盐，让大海成为大海。个人的快乐在于不断融入更大的集体。

　　我提出一定要采访张超越。他的故事或许多年后会有人再讲起。他来自河北唐山，爸妈在唐山大地震中幸运地被部队官兵所救。在他小学5年级那一年，一家从唐山迁移到重庆沙坪坝高庙村。爸妈一直希望他长大后参军，他们想以此报答当年的救命之恩。张超越有强烈的飞行梦，渴望成为一名飞行员。

　　他正襟危坐，双手平放腿上，虽一脸稚气，但表现出十足的坚定。他把自己视为一名军人。他说，在街头见步履蹒跚的老人，他一定会上前帮扶，他看重集体荣誉，也看重这身衣服，“过去在学校也讲集体荣誉，但和现在感受完全不一样。过去你损害一下集体真觉得没什么，现在可不行，别人都看着我们海航班，老师们又这么关心我们，绝不能做任何损害我们这个集体的事。”

　　张超越目标明确，一切为了飞行的梦想。这也是其他同学的梦想，马老师的一个梦想——让我们飞得更高。

　　深夜，当马老师离开教室独自向校外走去，她突然感到一种深深的疲惫和沉沉的安宁。在一盏盏路灯的周围，那梦想翩翩起舞。

同学们向马老师行军礼同学们向马老师行军礼

责任编辑：张玉

张涛老师海军
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