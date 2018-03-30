海关查获574只野生干制大壁虎 系国家2级保护动物

原标题：海口海关查获574只野生干制大壁虎，系国家二级保护动物
记者从海口海关了解到，3月26日该关依法向省林业厅移交查获的547只野生干制大壁虎。
据了解，大壁虎，俗称蛤蚧、又称仙蟾，是一类体型中小型的蜥蜴。大壁虎因可药用，长期被捕捉，野生资源日渐减少。野生大壁虎属于国家二级保护动物，同时被“世界自然保护联盟”评定为极危物种，禁止旅客邮寄、携带或托运入境。
近年来，海口海关贯彻落实海南“生态立省”发展战略，持续加强口岸监管执法力度，严厉打击大壁虎、砗磲、红珊瑚等各类濒危动植物及其制品走私行为，强化与林业、农业（渔业）部门合作，积极保护野生动植物资源，共同维护海南生态环境安全。
海关提醒，濒危野生动植物邮寄、携带或托运其入境时，旅客必须持国家濒危办或其驻各地办事处出具的允许进出口证明书，并向入境海关申报。
来源：海南日报
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 新任防长魏凤和首次外访 为何选俄罗斯...
- 【 军事 】 我军中将:若武统台湾不用3天就能拿下
- 【 财经 】 茅台首度承认节前需求有泡沫
- 【 体育 】 C罗连夺葡萄牙足球先生 穆帅亦获奖
- 【 娱乐 】 力挺范玮琪！梁静茹回应拉黑粉丝
- 【 科技 】 马云丁磊不和？阿里游戏挖网易墙角往...
- 【 教育 】 教育部：校外培训机构该停业的必须停...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有