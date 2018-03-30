海关查获574只野生干制大壁虎 系国家2级保护动物

原标题：海口海关查获574只野生干制大壁虎，系国家二级保护动物

记者从海口海关了解到，3月26日该关依法向省林业厅移交查获的547只野生干制大壁虎。

据了解，大壁虎，俗称蛤蚧、又称仙蟾，是一类体型中小型的蜥蜴。大壁虎因可药用，长期被捕捉，野生资源日渐减少。野生大壁虎属于国家二级保护动物，同时被“世界自然保护联盟”评定为极危物种，禁止旅客邮寄、携带或托运入境。

近年来，海口海关贯彻落实海南“生态立省”发展战略，持续加强口岸监管执法力度，严厉打击大壁虎、砗磲、红珊瑚等各类濒危动植物及其制品走私行为，强化与林业、农业（渔业）部门合作，积极保护野生动植物资源，共同维护海南生态环境安全。

海关提醒，濒危野生动植物邮寄、携带或托运其入境时，旅客必须持国家濒危办或其驻各地办事处出具的允许进出口证明书，并向入境海关申报。

来源：海南日报

责任编辑：张玉