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张虎任广东省政府秘书长 葛长伟任省发改委主任

张虎任广东省政府秘书长 葛长伟任省发改委主任
2018年03月30日 10:27 澎湃新闻
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　　原标题：张虎任广东省政府秘书长，葛长伟任省发改委主任

　　3月30日上午，广东省十三届人大常委会第二次会议经过表决，决定任命：

　　张虎为广东省人民政府秘书长；

　　葛长伟为广东省发展和改革委员会主任；

　　涂高坤为广东省经济和信息化委员会主任；

　　景李虎为广东省教育厅厅长；

　　王瑞军为广东省科学技术厅厅长；

　　袁古洁为广东省民族宗教事务委员会主任；

　　李春生为广东省公安厅厅长；

　　卓志强为广东省民政厅厅长；

　　曾祥陆为广东省司法厅厅长；

　　戴运龙为广东省财政厅厅长；

　　黄汉标为广东省人力资源和社会保障厅厅长；

　　陈光荣为广东省国土资源厅厅长；

　　鲁修禄为广东省环境保护厅厅长；

　　张少康为广东省住房和城乡建设厅厅长；

　　李静为广东省交通运输厅厅长；

　　许永锞为广东省水利厅厅长；

　　郑伟仪为广东省农业厅厅长；

　　陈俊光为广东省林业厅厅长；

　　王中丙为广东省海洋与渔业厅厅长；

　　郑建荣为广东省商务厅厅长；

　　汪一洋为广东省文化厅厅长；

　　段宇飞为广东省卫生和计划生育委员会主任；

　　卢荣春为广东省审计厅厅长；

　　陈秋彦为广东省人民政府外事办公室主任。 

　　来源：“南方日报”微信公众号

责任编辑：张玉

张虎广东省厅长
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