原标题：张虎任广东省政府秘书长，葛长伟任省发改委主任
3月30日上午，广东省十三届人大常委会第二次会议经过表决，决定任命：
张虎为广东省人民政府秘书长；
葛长伟为广东省发展和改革委员会主任；
涂高坤为广东省经济和信息化委员会主任；
景李虎为广东省教育厅厅长；
王瑞军为广东省科学技术厅厅长；
袁古洁为广东省民族宗教事务委员会主任；
李春生为广东省公安厅厅长；
卓志强为广东省民政厅厅长；
曾祥陆为广东省司法厅厅长；
戴运龙为广东省财政厅厅长；
黄汉标为广东省人力资源和社会保障厅厅长；
陈光荣为广东省国土资源厅厅长；
鲁修禄为广东省环境保护厅厅长；
张少康为广东省住房和城乡建设厅厅长；
李静为广东省交通运输厅厅长；
许永锞为广东省水利厅厅长；
郑伟仪为广东省农业厅厅长；
陈俊光为广东省林业厅厅长；
王中丙为广东省海洋与渔业厅厅长；
郑建荣为广东省商务厅厅长；
汪一洋为广东省文化厅厅长；
段宇飞为广东省卫生和计划生育委员会主任；
卢荣春为广东省审计厅厅长；
陈秋彦为广东省人民政府外事办公室主任。
来源：“南方日报”微信公众号
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