五一假期火车票3月31日起售 窗口代售点等延后2天

原标题：五一假期火车票3月31日起售

来源：法制晚报-看法新闻

法制晚报-看法新闻3月31日起，旅客可通过网络和电话购买2018年五一小长假首日的火车票了。2018年五一劳动节的假期为4月29日至5月1日，共三天。按照全国铁路网络和电话订票预售期为30天的规定，从3月31日起，有出行计划的旅客就可以通过12306网站、12306手机客户端或拨打95105105订票电话，抢购五一小长假第一天的火车票。

车站窗口、代售点和自动售票机延后2天开卖，预售期为28天，旅客可于4月2日到现场购票。此外，购买5月1日返程票的旅客，可在4月2日通过网络和电话购票。

同一天内，不同车站火车票的开售时间不同，其中北京西站起售时间为早上8点，北京站起售时间为上午10点，北京南站起售时间为中午12点30分。需要注意的是，网购车票时一定要在30分钟内完成支付，如超过30分钟未支付，车票将会自动取消。

根据以往经验，开车前15天是退票高峰期，除首次放票外，铁路部门有时也会在开售车票后的其他时段，在不同的车站分批放票，8点至18点期间，每个整点和半点均会有新票起售。开车前48小时和24小时，售票系统往往会放出部分剩余车票。

铁路部门提示广大旅客，请不要通过第三方代购网站和手机客户端购票，避免因代购方冒用他人信息导致无法在网上办理退票、改签，影响您的出行。请您不要将个人信息提供给第三方网站和手机客户端，以免个人信息泄露带来风险。

责任编辑：张玉