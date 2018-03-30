王国强不再担任国家中医药管理局党组书记局长

原标题：王国强不再担任国家中医药管理局党组书记、局长

王国强。视觉中国 资料

3月28日，国家中医药管理局召开干部大会，通报了中央关于王国强不再担任国家中医药管理局党组书记、局长的决定，国家卫生健康委员会党组研究决定由委党组成员、副主任曾益新分管国家中医药管理局，国家中医药管理局党组成员、副局长马建中负责局日常工作。曾益新、王国强出席会议并讲话，马建中主持会议。

王国强说，坚决拥护完全服从中央决定，愉快地从领导岗位上退下来，也完全赞成委党组的决定。11年来，特别是党的十八大以来，在以习近平同志为核 心的党中央坚强领导下，我们深入贯彻习近平总书记对中医药的一系列重要指示精神，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，始终坚持正确的政治方向，坚持以人民为中心的发展思 想，坚持围绕中心服务大局，坚持观大局谋大势，坚持遵循中医药特点规律，坚持推进全面深化改革，坚持人才优先发展，坚持调动各方力量，坚持党要管党、全面从严治党，办成了一些过去许多年想办而没 有办成的事，解决了一些过去许多年想解决而没 有解决的难题，实现了一些具有标志性意义的突破，推动中医药事业步入发展快车道，迎来“天时、地利、人和”的大好时机。作为一名中医药人，我深感自豪、倍感振奋。王国强说，当前中医药事业站在新的历史起点上，坚信在以习近平同志为核 心的党中央坚强领导下，有习近平新时代中国特色社会主义思 想的科学指引，传承发展中医药事业一定能够开创新局面、展现新作为、再创新辉煌。

曾益新表示，委党组决定由我分管中医药局，这是对我的充分信任，衷心拥护并坚决服从委党组决定，深感责任重大，使命光荣，也有决心有信心把工作做好。曾益新高度评价和充分肯定了王国强为中医药事业作出的突出贡献，并对中医药局领导班子建设提出四点要求，一要坚决维护以习近平同志为核 心的党中央权威和集中统一领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核 心的党中央保持高度一致。二要以一张蓝图绘到底的姿态，抓好全年任务的落实。三要以时不我待的紧迫感，增强干事创业的本领。四要以永远在路上的执着，加强作风建设和反腐倡廉。他表示，国家中医药管理局主要领导同志的变动是一件大事，大家要切实把思 想统一到中央的决定上来，讲政治、顾大局、守纪律，带领广大干部职工为推进中医药事业发展努力奋斗。

马建中表示，坚决拥护和服从组织决定，在负责中医药局日常工作期间，将和班子成员一道保持工作的连续性、稳定性和延续性，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想和党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记发展中医药的新思 想新论断新要求，按照《政府工作报告》作出的部署，传承创新发展中医药事业，促进中西医结合，切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好。

国家卫生健康委员会人事司司长南春梅，国家中医药管理局副局长于文明、王志勇、闫树江出席会议。局机关全体公务员，局直属各单位领导班子成员，中国中医科学院二级院所主要负责同志，机关服务中心处级干部参加会议。

来源：“中国中医”微信公众号

责任编辑：张玉