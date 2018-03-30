原标题：黄新銮任福建省政府秘书长，魏克良任省发改委主任
3月30日上午，福建省十三届人大常委会第二次会议在福州举行第三次全体会议。会议表决通过省人大常委会决定任命名单，任命24名新一届省政府组成人员：
任命黄新銮为福建省人民政府秘书长。
任命魏克良为福建省发展和改革委员会主任。
任命翁玉耀为福建省经济和信息化委员会主任。
任命柳红（女）为福建省卫生和计划生育委员会主任。
任命林和平为福建省教育厅厅长。
任命陈秋立为福建省科学技术厅厅长。
任命黄进发为福建省民族与宗教事务厅厅长。
任命田湘利为福建省公安厅厅长。
任命池秋娜（女）为福建省民政厅厅长。
任命邬勇雷为福建省司法厅厅长。
任命王永礼为福建省财政厅厅长。
任命林卫宠为福建省人力资源和社会保障厅厅长。
任命叶敏为福建省国土资源厅厅长。
任命付朝阳为福建省环境保护厅厅长。
任命林瑞良为福建省住房和城乡建设厅厅长。
任命黄祥谈为福建省交通运输厅厅长。
任命黄华康为福建省农业厅厅长。
任命陈照瑜为福建省林业厅厅长。
任命赖军为福建省水利厅厅长。
任命吴南翔为福建省商务厅厅长。
任命石建平为福建省文化厅厅长。
任命杨红（女）为福建省审计厅厅长。
任命王天明为福建省人民政府外事办公室主任。
任命吴贤德为福建省旅游发展委员会主任。
来源：“福建日报”微信公众号
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