山西全面建成河长制 21374名河长“上岗”履职

原标题：（环境）山西全面建成河长制 21374名河长“上岗”
新华社太原3月30日电（记者马晓媛）记者从山西省水利厅获悉，目前，覆盖该省河湖的省、市、县、乡、村五级河长制体系已全面建成，全省21374名河长已上岗履职。
山西素有“表里山河”之称，河流众多。中央部署河长制工作以来，山西省高度重视，去年4月出台省级工作方案，12月底前建立了覆盖全省所有河湖的省、市、县、乡、村五级河长制体系，形成一级抓一级、层层抓落实的河长制工作格局。
山西省水利厅相关负责人介绍说，目前共计落实河长21374名，全省各级共落实河长制工作经费5829万元，重点用于“一河一策”方案编制、河长公示牌安装、河长制信息管理平台建设、工作培训、清河行动、生态修复等工作。
为发动社会公众广泛参与、保障河长制有效实施，山西省还设立了各级河长公示牌4782余块，并建立了山西河长制微信公众平台，畅通社会公众监督渠道。（完）
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