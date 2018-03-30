媒体：德不愿看中美贸易摩擦加剧 望谈判解决争端

原标题：德国不愿看中美贸易摩擦加剧 望双方谈判解决争端

国际在线报道：美国商务部长29日称，特朗普将“很快”宣布针对中国的关税声明。这让外界原本以为贸易战风险有所降低而放松的神经又一次紧绷了起来。对于日前特朗普基于301调查报告签署的备忘录、中美贸易摩擦前景难测，德国各界普遍认为，单边贸易保护损人不利己，应通过对话与谈判避免贸易战。

杜伊斯堡港口股份公司董事会主席兼首席执行官埃里希•斯塔克在接受记者专访时表示，当前全球贸易体系稳定向前发展离不开自由与公正，因此，减免关税以及其他消除贸易壁垒的措施至关重要。欧盟关税同盟就是一个非常成功的例子，十多年来，成员国从中享受到了极大的便利与优惠。他认为，捍卫自由贸易是每个国家都应坚持的政治原则。特朗普的新关税政策会带来巨大的负面影响，也势必将受到国际社会的广泛反对与严厉批评。斯塔克说：“虽然目前来看，美国好像仅仅是在针对中国，欧盟被予以了豁免，但实际上我们并不能松一口气。因为这从本质上来说就是错误的，与涉及到的究竟是欧洲还是中国，亦或是双方都涉及，其实并没有什么关系。特朗普的行为是在混淆视听。他当然可以表达自己‘美国优先’的理念，我相信中国国家主席习近平首先考虑的也是中国人民的利益、中国的经济。但这并不意味着要将彼此摆在敌对的位置上。美国人更应该自省的是，为什么在国际市场上、在与中国或是德国的竞争中，自己的产品没有足够的优势！最简单的例子，比起买美国车的德国人，有更多的美国人愿意买德系车，就是因为德国制造的汽车比美国更好。”

欧洲对外关系委员会柏林办公室负责人及高级政策研究员约瑟夫•亚宁分析说，在特朗普看来，美国在贸易协定里不如其他国家受益那么多，所以必须“纠正”这一点。如今，全世界都已经看到了，特朗普在这个所谓的“纠正”过程中是如何不断进行尝试的：“美国无视全球开放贸易体系给自身经济带来的巨大利益，而是企图通过贸易伙伴的妥协与让步来保证自己的获益。鉴于中美贸易摩擦事态升级的可能性非常大，我认为双方尽早展开交流与谈判、进而达成一致才是正确的解决道路。不过，即使问题没有及时得到妥善的处理，造成矛盾进一步激化，我相信有关方也会非常快地就意识到，贸易战带来的弊远大于利。”

德国资深法律顾问罗伯特•费希纳则坦承，德国非常不愿意看到中国与美国之间的贸易冲突升级，因为两个国家都是德国极为重要的贸易伙伴。他强调，比起贸易战，世界更欢迎的是开放、公平、多边的自由贸易。与此同时，费希纳也认为，双方应该在谈判桌上探讨解决争端的办法：“对话和谈判肯定是最优选项。我相信双方眼下也正在积极往这个方向努力。毕竟中国和美国作为两个超级经济大国，彼此之间在太多的领域有合作、有依赖，争端加剧的话，自己都需要付出非常大的代价，只会两败俱伤。”

德国中国专家、前《经济周刊》主编史蒂芬•巴龙在接受当地媒体采访时分析说，特朗普签署针对中国的总统备忘录是出于地缘政治的考虑。中国的崛起令其感到了威胁，采取关税行动实际上是美国用来打压中国的一种手段。他进一步指出：“事实上，中国一直以来都遵守世贸组织规则，美国却不是。特朗普的行为只有一个目的，那就是针对中国。我觉得很有可能会看到中美之间爆发贸易战，而且后果足以影响到整个世界，全世界都得为之买单。因为中国如果把手上的1.2万亿美元美国国债抛售一部分，只需要3000亿或者4000亿，就能引发全球金融市场的巨大震荡。另外，一旦特朗普大规模开征惩罚性进口关税，美国通货膨胀的压力将增加，美元升值，经济增长受到阻碍。更不用说全球供应链所遭到的破坏。”（中国国际广播电台驻德国记者 阮佳闻）

来源：国际在线

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