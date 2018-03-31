原广州军区工程兵顾问黎正祥逝世 系老红军

原标题：黎正祥同志逝世
广东省军区副军职离休老红军、原广州军区工程兵顾问黎正祥同志，因病于2018年2月3日在广州逝世，享年101岁。
黎正祥同志系四川巴中人，1917年12月出生，1933年9月入伍，1935年12月加入中国共产党。历任战士、宣传员、班长、排长、连长、营长、团长、副参谋长等职。
来源：解放军报
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