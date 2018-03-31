新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

海南海事局：南海将进行军事训练 临时禁航

海南海事局：南海将进行军事训练 临时禁航
2018年03月31日 09:21 人民日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：注意！海南海事局发布“军事训练临时禁航”通知！

　　昨天（3月30日）下午，海南海事局用中英文发布了“南海军事训练临时禁航”通知。

　　南海自4月5日0800时至4月11日2400时将在19-16.5N/110-38.5E 、19-13.0N/110-53.5、18-55.0N/110-48.5E、19-00.5N/110-31.5E四点依次连线水域范围内进行军事训练，禁止驶入。

　　HN0042 SOUTH CHINA SEA MILITARY TRAINING IN AREA BOUNDED BY THE LINES JOINING 19-16.5N/110-38.5E 、19-13.0N/110-53.5、18-55.0N/110-48.5E、19-00.5N/110-31.5E FROM 050000UTC TO 111600UTC APR 。 ENTERING PROHIBITED.HAINAN M.S.A.CHINA。

责任编辑：桂强

南海训练海南
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区