海南海事局：南海将进行军事训练 临时禁航

注意!海南海事局发布"军事训练临时禁航"通知!

昨天(3月30日)下午,海南海事局用中英文发布了“南海军事训练临时禁航”通知。

南海自4月5日0800时至4月11日2400时将在19-16.5N/110-38.5E 、19-13.0N/110-53.5、18-55.0N/110-48.5E、19-00.5N/110-31.5E四点依次连线水域范围内进行军事训练,禁止驶入。

HN0042 SOUTH CHINA SEA MILITARY TRAINING IN AREA BOUNDED BY THE LINES JOINING 19-16.5N/110-38.5E 、19-13.0N/110-53.5、18-55.0N/110-48.5E、19-00.5N/110-31.5E FROM 050000UTC TO 111600UTC APR 。 ENTERING PROHIBITED.HAINAN M.S.A.CHINA。

