海南海事局：南海将进行军事训练 临时禁航

原标题：注意！海南海事局发布“军事训练临时禁航”通知！
昨天（3月30日）下午，海南海事局用中英文发布了“南海军事训练临时禁航”通知。
南海自4月5日0800时至4月11日2400时将在19-16.5N/110-38.5E 、19-13.0N/110-53.5、18-55.0N/110-48.5E、19-00.5N/110-31.5E四点依次连线水域范围内进行军事训练，禁止驶入。
HN0042 SOUTH CHINA SEA MILITARY TRAINING IN AREA BOUNDED BY THE LINES JOINING 19-16.5N/110-38.5E 、19-13.0N/110-53.5、18-55.0N/110-48.5E、19-00.5N/110-31.5E FROM 050000UTC TO 111600UTC APR 。 ENTERING PROHIBITED.HAINAN M.S.A.CHINA。
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