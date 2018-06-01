原标题：这次重大外交活动，为何选择在青岛？

2018年5月4日拍摄的栈桥和青岛湾。新华社记者郭绪雷摄

上海合作组织扩容后的首次元首理事会，将于9日至10日在青岛举行。盛会为何选址青岛？这座国际帆船之都与上合组织，有什么不得不说的故事？

“碧海蓝天”与“绿树红瓦”在这里相融——

一首叫《青岛》的歌曲，最近传遍了很多人的朋友圈。歌词里唱道：红瓦绿树、碧海蓝天是永恒的符号，那条亮丽的海岸线把幸福缠绕。这正是青岛的真实写照。

2018年5月3日拍摄的青岛老城区一角。新华社记者李紫恒摄

位于著名的“孔孟之乡”山东，青岛历史底蕴深厚。近代开埠以后，各地移民聚集，更让这座城市形成“中西合璧，古今交融”的特色。

“海上第一名山”崂山、万国建筑博览的八大关、国际知名奥帆赛事、青岛国际啤酒节……一张张响亮的名片，吸引了全球的游客纷至沓来。2017年，青岛接待游客总人数超过8800万人次。

1984年，青岛成为中国首批14个沿海开放城市。30多年的发展，让青岛成为北方经济重镇，2016年GDP步入“万亿俱乐部”，2017年GDP总量更是超过1.1万亿。

2008年8月10日，“祥云”飘临青岛奥帆中心。新华社记者朱峥摄

青岛已经成为中国不断扩大开放并取得斐然成就的缩影。很多国际级的赛事或会议选择了青岛举办。从2008年北京奥运会帆船赛，到2014年世园会、再到APEC第二次高官会。

在国家外国专家局主办的八届魅力中国评选中，青岛7次入围“外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”，岛城“魅力”获得多方认可。

“传统”与“创新”在这里共生——

青岛有“中国品牌之都”美称，有不少耳熟能详的国产金字招牌，例如青岛啤酒、海尔、海信等。

2018年5月17日拍摄的在青岛啤酒博物馆，外国游客举起青岛啤酒干杯。新华社记者郭绪雷摄

早在1906年就获得国际博览会金牌的青岛啤酒，如今已经成为中国与上合组织国家经贸往来的生动见证：2017年，青岛啤酒在上合组织相关国家销量同比增长77%，在哈萨克斯坦成为从亚洲进口啤酒的首选。

海尔公司2016年在俄罗斯投资5000万美元建设工厂，2017年下线10万台“俄罗斯造”冰箱；在巴基斯坦，海尔的品牌知名度达96%。

在海尔巴基斯坦鲁巴经济区冰箱车间，工人在生产线上作业（资料照片）。新华社发

除了“老品牌”，青岛也在加强创新驱动，开挖“新动能”。面朝大海、依海而生的青岛正在成为科学利用海洋资源、打造蓝色经济的典范。

众多“国字号”的海洋创新研究平台纷纷落户青岛。据了解，青岛聚集了全国30%的涉海院士、40%的涉海高端研发平台、50%的海洋领域国际领跑技术；“蛟龙”号、“大洋一号”、“向阳红01”等中国海洋科考利器，从这里驶向深蓝大海……

这是青岛市即墨区鳌山卫的国家深海基地“走向深海”展厅内陈列的我国各类科研设备模型（拼版照片，2017年12月19日） 新华社记者李紫恒摄

去年，青岛全市海洋生产总值实现2909亿元，占GDP比重26.4%。意味着青岛经济总量的四分之一是“蓝色”的。

青岛还是联合国教科文组织授予的中国首个“电影之都”。本届峰会结束后，首届上合组织国家电影节将在青岛举办。各个国家的文化将在这个平台上进行展示，从而推动上合组织相关国家更好沟通与交流。

2018年3月29日拍摄的青岛1907光影俱乐部（青岛电影博物馆）。 新华社记者李紫恒摄

“上海精神”与“丝路精神”在这里交织——

青岛从众多城市中脱颖而出，成为主办城市，一张关键的“牌”在于青岛与上合组织相关国家的紧密联系。

截至目前，青岛已经与7个上合组织成员国或观察员国的多个城市（省州、机构）建立了经济合作关系。2017年，青岛市与上合组织有关国家进出口贸易额达到46亿美元，同比增长9.8%。

2015年7月1日拍摄，准备出发的“青岛号”货运班列。新华社记者张旭东摄

上合组织成员国、观察员国和对话伙伴国大多为“一带一路”沿线新兴经济体和发展中国家。而青岛与“一带一路”也格外“有缘分”。

沿着“丝绸之路经济带”新亚欧大陆桥经济走廊一路向东，“21世纪海上丝绸之路”一路向北，二者在青岛交汇，给了这座城市新亚欧大陆桥经济走廊主要节点和海上合作战略支点的“双定位”。

青岛胶州湾大桥（资料照片）。新华社发

目前，青岛已形成北达俄蒙、南连东盟、东至日韩、西到欧洲的“四大经济走廊”，为海上丝绸之路沿线货物“登陆”、丝绸之路经济带沿线货物“出海”架起高效的国际物流通道，正在成为连接世界的国际交通枢纽。

共商共建，互联互通，上合组织合作与“一带一路”倡议互为机遇，相互支撑，“上海精神”与“丝路精神”将在青岛交相辉映。

如今的青岛，正在为上合峰会如火如荼地做着准备。相信上合，这个扩容后成员国总人口占世界近一半，GDP总量占全球五分之一的组织，将以这次承上启下的盛会为契机，给所有参与者带来难得的发展机遇。

记者朱超、吴嘉林

责任编辑：霍宇昂