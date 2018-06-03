海南决定设立海口江东新区:建自贸试验区先行区域

[海南省决定设立海口江东新区：建设中国（海南）自由贸易试验区的重点先行区域]

6月3日下午，中国（海南）自贸区海口江东新区新闻发布会在海口召开：决定设立海口江东新区，将其作为建设中国（海南）自由贸易试验区的重点先行区域；总面积约298平方公里，分为东部生态功能区和西部产城融合区；将建设全面深化改革开放试验区的创新区、建设国家生态文明试验区的展示区、建设国际旅游消费中心的体验区以及建设国家重大战略服务保障区的示范区。

来源：海南日报

责任编辑：霍宇昂