广东省翁源县外地民工误食有毒植物中毒 致3死4伤

2018年6月2日晚上7时左右，翁源县新江镇辖区7名外地民工误食断肠草（俗称大茶药）中毒。中毒造成3人死亡，4人在粤北人民医院救治。事情发生后，县委、县政府立即启动突发事件应急处置机制，迅速组织卫计等相关部门第一时间全力做好中毒民工抢救工作。目前，抢救工作及各项调查善后处置工作正有序进行。
来源：翁源县人民政府
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