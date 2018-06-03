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范冰冰工作室:从未签署“阴阳合同" 全力配合调查

范冰冰工作室:从未签署“阴阳合同" 全力配合调查
2018年06月03日 22:32 北京青年报
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　　[@范冰冰工作室 回应风波：从未签署“阴阳合同” 会全力配合调查]

　　对于近日风波，范冰冰工作室负责人回应：“本工作室及演员@范冰冰 从未通过“阴阳合同”的方式进行签约，接下来会全力配合相关部门依法核查，希望相关部门尽快公布权威调查结果，以解公众质疑。”近日，@崔永元 疑爆料范冰冰演艺合同，起底疑似大小合同等涉税问题，随后范冰冰工作室发声明否认，崔永元本人也在采访中否认微博“大小合同”内容所指向的是范冰冰。今日，无锡市滨湖区地税局介入调查取证，国家税务总局也责成江苏等地税务机关调查核实。

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聚焦“范冰冰涉税案”：税务总局责成调查“阴阳合同”问题

责任编辑：霍宇昂

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