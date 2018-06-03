范冰冰工作室:从未签署“阴阳合同" 全力配合调查

[@范冰冰工作室 回应风波：从未签署“阴阳合同” 会全力配合调查]
对于近日风波，范冰冰工作室负责人回应：“本工作室及演员@范冰冰 从未通过“阴阳合同”的方式进行签约，接下来会全力配合相关部门依法核查，希望相关部门尽快公布权威调查结果，以解公众质疑。”近日，@崔永元 疑爆料范冰冰演艺合同，起底疑似大小合同等涉税问题，随后范冰冰工作室发声明否认，崔永元本人也在采访中否认微博“大小合同”内容所指向的是范冰冰。今日，无锡市滨湖区地税局介入调查取证，国家税务总局也责成江苏等地税务机关调查核实。
点击进入专题：聚焦“范冰冰涉税案”：税务总局责成调查“阴阳合同”问题
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 特朗普关税计划给这家美国公司致命一...
- 【 军事 】 辽宁舰接近全面备战状态 003进度超预...
- 【 财经 】 中国制造业赶超日本捷径：努力多生孩...
- 【 体育 】 热身-格子+巴萨2将破门 法国3-1意大利
- 【 娱乐 】 成龙助阵王力宏演唱会 二人现场接吻
- 【 科技 】 小米推出最新“全家桶”，为上市献礼...
- 【 教育 】 “牛娃简历”：四五岁就懂核反应堆？
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有