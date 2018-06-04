大兴安岭过境林火火线约10公里 3600余人参与扑救

原标题：（社会）黑龙江大兴安岭过境林火火线约10公里 3600余人参与扑救

新华社哈尔滨6月4日电（记者王凯）记者从黑龙江大兴安岭呼中森林防火前线指挥部了解到，截至6月4日15时，经飞机侦查，发生于内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区的过境林火火线已达约10公里，火场进深2.87公里，火势尚未得到有效控制。黑龙江省已调动武警森林部队、专业扑火队等3600余人，调集推土机、钩机、装载机等大型机械装备参与扑救。

据了解，该林火于3日下午快速向东发展并蔓延至黑龙江省。黑龙江省大兴安岭地区第一时间启动扑救应急预案，成立森林防火前线指挥部。根据火势发展，果断撤离保护区内邻近火场的瞭望员，及时开设机降场地、蓄水池、会车线，并做好开辟隔离带等各项准备工作。

自6月4日清晨起，气象部门结合气象条件已先后2次对火场进行人工增雨作业。指挥部调动化学灭火飞机18架，吊桶作业直升机7架，不间断对火场进行化学灭火、吊桶作业。同时，采用多种方式向火场前沿运送兵力，增加地面扑救力量。

据了解，黑龙江呼中国家级自然保护区位于大兴安岭北部原始林区，路网密度极低，过火区域均在海拔1200米以上。火场植被以偃松为主，油脂含量高，十分易燃。（完）

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