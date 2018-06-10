侠客岛：读懂上合青岛峰会 一篇文章就够了

原标题：[解局]读懂上合青岛峰会，一篇文章就够了

仲夏时节，青岛是难得的避暑胜地。20多度的天气，这里迎来了上合组织青岛峰会。

城市漂亮，志愿者贴心，新闻中心别致，啤酒清爽，晚会美妙，烟花绚烂，这个康有为口中“中国第一”的城市，做了足够好的准备。

岛叔最期待的，自然是今天习总的演讲，以及上海合作组织成员国领导人签字仪式及共同会见记者。

如你所知，侠客岛又双叒叕在现场。听完习总演讲和记者会讲话后，岛叔去跟上合组织秘书处、各国官员、媒体聊了聊。

五观、五个建议

习总演讲，一如既往的金句迭出。

许多媒体都做了盘点，比如“国际关系民主化已成为不可阻挡的时代潮流”，“尽管文明冲突、文明优越等论调不时沉渣泛起，但文明多样性是人类进步的不竭动力”，“‘上海精神’是我们共同的财富，上海合作组织是我们共同的家园”。

引起岛叔注意的，是这篇演讲中非常明确的两处，一处可总结为“五观”，一处则是“五个建议”。

五观解决了“上海精神”如何进一步弘扬的问题，过去几年，习近平多次在上合组织峰会发言，“上海精神”也多次被提及，但如此系统地阐释，这是第一次。

具体来说，是要提倡创新、协调、绿色、开放、共享的发展观，要践行共同、综合、合作、可持续的安全观，要秉持开放、融通、互利、共赢的合作观，要树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，要坚持共商共建共享的全球治理观。

会后，岛叔遇到巴基斯坦外交部上合事务办公室负责人扎胡尔·艾赫迈德，谈到这个理念，他给出了非常明确的回应，上合是一个独特的组织，习近平主席提出的方案旨在多赢，让所有国家共享发展成果，提升地区和谐程度。“从今天这个世界来看，是真正的朋友之举，不像有些国家只顾自己。”

五个建议的最终目标，关心时政的朋友非常熟悉。“构建上海合作组织命运共同体，推动建设新型国际关系，携手迈向持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界”，主要说法直接从十九大报告中来。

站在上合舞台之上，习近平具体分析了应当如何做。恰好，记者席前，坐着上合组织副秘书长波塔。刚从现场听完讲话，他对我说了这么一番话——

“习近平主席讲话，我听出了许多新意。对我们来说，接下来要做的是安排好、落实好。八个成员国都有自己的要求，我们认真听了，接下来就要考虑落实。”

印巴

印巴两国，是首次以成员国身份参会。加上这两个人口众多、幅员辽阔的国家后，上合组织真正变成了八方齐聚——八个成员国。

如今，上海合作组织已是世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，成员国的经济和人口总量分别约占全球的20%和40%。

自去年上合组织确定扩员至今，正是在中国担任主席国期间，印巴两国从确定加入，到正式以成员国身份亮相。

聊起这个，巴基斯坦黎明电视台记者哈桑·赛义德·阿提扎很是高兴，“你看到没？印巴两国领导人在这里握手了！这说明，上合是讨论问题的好地方。”这位巴铁正在中国参加为期10个月的学习项目，赶上峰会在中国开，自己国家第一次亮相，巧得很。

印度外交部上合事务办公室联合秘书、国家协调员马德胡米塔· 哈扎里卡·巴加特，则专门与上合有关事务打交道。她跟我说，过去一年间，她参与了很多文件的商讨和制定，目睹了整个过程有多繁重。正因如此，才有如此多协议、文件签署。

“每个国家都该在这个巨大的组织中，找到自己应尽的义务。”胡米塔· 哈扎里卡·巴加特说。

嗯，来自巴基斯坦外交部的扎胡尔·艾赫迈德也说，“我们愿意扮演一个积极、有建设性的角色。”

会前，习近平同与会各方在迎宾厅集体合影

国际关系

不消说，如今我们面临的是一个十分混乱的世界。

G7那边不欢而散之际，一张德国总理默克尔团队发在Instagram上的照片，在全世界网民手里刷了屏。

特朗普一人独坐，六人冷脸相向。刚离开会场没多久，特鲁多与特朗普便恶语相向，特朗普用来治国的推特上，还专门表示将撤回几小时前为G7联合公报的背书。

美国媒体描述了更多细节，随“空军一号”回国的记者，在起飞之际还被告知美国依然会背书，到希腊转机时，便听说特朗普改了主意。

微信朋友圈里，有人还特地将上合峰会一张照片拿来对比，几位领导人满面笑意，共同向前走。

习近平在上午的演讲中说，上合组织提出并始终践行“上海精神”，超越了文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，掀开了国际关系史崭新的一页，得到国际社会日益广泛的认同。这个判断十分重要。

还有一个判断同样重要，“17年来，我们……构建起不结盟、不对抗、不针对第三方的建设性伙伴关系”，习总说，“这是国际关系理论和实践的重大创新，开创了区域合作新模式，为地区和平与发展作出了新贡献。”

两次提到国际关系，一次是国际关系史，一次是国际关系理论和实践，着眼点都在一个“新”字上。在结束堪称上合组织历史上规模最大、成果最丰硕的一届峰会之际，其深层意义更值得重视。

还不应忘记，凡是创新，必有参照系。

青岛

各国领导人记者会后，在会场外沙发上，岛叔偶遇了上海合作组织秘书长阿利莫夫。见是媒体，老头探身向前说，我就回答一个问题，青岛。

“每天早上我都在青岛跑步，真是一个漂亮的城市。你看，今天早上5点半我去拍的。”阿利莫夫从手机微信聊天里，翻出早上发给朋友的照片。“我想感谢青岛人民和这座城市，青岛为峰会提供了最佳的氛围。”

“青岛已经将自己的名字，刻在了上合组织的历史中。”

文/今日胡图

责任编辑：霍宇昂