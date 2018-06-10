东风41将服役刷新中国核武库:分导多弹头威力惊人

原标题：刷新中国核武战力，东风-41或将服役

撰文 | 李岩

昨天，人民网援引美媒报道称，中国核武器库或将得到更新。

《华盛顿自由灯塔报》几天前报道称，美国国防部官员透露中国近日进行第十次东风-41洲际导弹的试射活动，这次试射中东风-41导弹投射了多个弹头并成功命中中国西部靶场目标。

对此，军事评论员宋忠平告诉政知道（微信ID：upolitics），如果美媒的说法可靠，从试验次数来看东风-41应该已接近服役状态。

那么，东风-41究竟战力如何？

何方神圣？

需要明确的一点是，东风-41是目前中国掌握的最先进的导弹系统，甚至可以说“没有之一”。军事专家邵永灵接受人民网采访时这样评价：“东风-41不仅是我国最先进的洲际导弹，放眼全球也可跻身最先进导弹行列。”

要想了解东风-41厉害在哪里，需要弄清楚我国洲际导弹的谱系。

政知君此前不止一次撰文介绍过，由于飞行方式不同，要想达到“跨越大洲”水平的超远射程，非弹道导弹莫属。所谓洲际导弹，实际上就是超远程弹道导弹，其射程大都超过8000公里甚至上万公里。

目前，我国现役的洲际导弹主要有东风-5系列和东风-31系列，两款导弹射程都超过了一万公里。

公开信息显示，东风-5是一种发射井基、液体推进的洲际导弹。但邵永灵介绍称，东风-5及其改进型号虽然具有载荷大、威力大等优势，但液体燃料限制了其反应速度。政知君查阅得知，液体燃料的加注时间往往需要几个小时，并且加注后需要短时间内发射，不然弹身有可能被燃料腐蚀。

为了规避上述弊端，东风-31相比东风-5“长了腿”，是一型车载发射、固体推进的单弹头洲际导弹，大大提高反应速度和生存能力。此外，东风-31的最新改进型东风-31AG在车载发射的基础上还可以携带多弹头。

这样看来，东风-31AG似乎已经足够先进，为何还要发展东风-41？邵永灵认为，东风-31的载荷能力一般，打击威力逊于东风-5。而东风-41则集合东风-5和东风-31的优点，集齐机动发射、多弹头技术、固体燃料推进、大载荷等众多优势。加拿大《汉和防务评论》甚至撰文认为，东风-41的综合作战能力已超过美国民兵-3导弹和三叉戟-II D5导弹，被列为弹道导弹排行榜的“世界第一”。

0.3×3＞1

政知君从以往的报道中发现，东风-41相比东风-31的改进，还有一项关键技术——分导式多弹头技术。

国防科技大学国家安全与军事战略研究中心王群此前接受《科技日报》采访透露，东风-31AG不太可能是分导式多弹头。此次进行试射的东风-41，则无疑实现了分导式多弹头技术。

究竟什么是“分导式多弹头”？

洲际弹道导弹刚刚问世之时，一枚导弹只能携带一枚弹头打击一个目标。“这样导致打击效率不够高，成本也很大。”中国现代舰船杂志社主编崔轶亮做客央视时曾介绍，1960年代初期出现了集束式多弹头技术。

资料显示，集束式多弹头技术还不允许这些分弹头过多调整最后的攻击姿态，打击范围通常是半径十几公里的一个圆。而在1960年代末期，出现了最早的分导式多弹头技术。相较之前，这时的每一个弹头都具有自己的推动系统，可以调整末端的飞行姿态、轨迹，打击的半径大大加大。并且在技术不断发展的过程中，可以携带的分弹头的数量不断提高。

有计算表明，如果1颗100万吨当量的单弹头对面状目标的摧毁能力为1的话，那么将3颗20万吨当量的弹头在一定范围内均匀分布，其摧毁能力可以达到1.03。也就是说，3颗20万吨当量的核弹头，虽然总的当量小，但起到的破坏效果反而更好。

同时，多颗弹头同时攻击也提升了导弹的突防能力。有专家认为，对于分导式多弹头来说，首先不知道何时何地释放弹头，其次难以判断每个弹头的弹道和攻击目标，因此即使你有与弹头数量匹配的拦截弹，也难以拦截它。

目前，分导式多弹头技术已经成为先进洲际导弹的标配。民兵-3是美国第一种装备分导式多弹头的战略弹道导弹，而三叉戟II-D5潜射弹道导弹最多可带14枚分导式多弹头，另外，俄罗斯的布瓦拉潜射弹道导弹也可携带10枚核弹头。

媒体分析称，中国很长一个阶段没能突破分导式多弹头技术，瓶颈在于核弹头的小型化。而在去年2月4日，东风-5C搭载十个分导式弹头成功试射，被美国媒体评价为“史无前例，将重新评估中国核力量”。

“两个坚持”的底气

数据显示，法国潜射型洲际导弹的研制过程中，只进行了4次试射就列装了部队。反观东风-41，美媒口中的十次试射确实令人惊叹。

需要注意的是，试验次数多并非因为成功率低。反之，十次成功试射已经超过了美俄90%左右的洲际导弹发射成功率。之所以进行多次试验，有一种观点认为，中国在每次试射中所验证的技术都不一样，这是一种“小步快走”的试验策略。

虽然无从证实美媒口中的“第十次”是否属实，但这不是东风-41的首次亮相是肯定的。早在2014年底，同样是美国媒体曝光了东风-41的试射活动。当时，中国国防部回应称，我们在境内按计划进行的科研试验是正常的，这些试验不针对任何特定国家和目标。另外，中国坚持自卫防御的核战略，不首先使用核武器的政策没有改变。

当时，军事专家尹卓在央视《今日关注》栏目中解读称，公认的核大国中，只有中国宣称坚持防御性的核战略，即核反击战略。“美俄英法都认为，只要自己有需要，就可以首先使用核武器，但中国只有在受到核打击后才会进行核反击。”

然而，在外媒眼中，中国不断更新、发展的新型战略核武器，似乎并不符合所坚称的防御性核战略。

对此，央视特约评论员李莉认为，中国的“两个坚持”（坚持不首先使用核武器、坚持不对无核国家使用核武器）并非是一个被动的策略，“在不首先使用核武的前提下还要保持威慑能力，就需要你自身具有对方无法拦截、遏制的核反击能力。只有具备了这样的反击能力，才能让对方对你使用核武器时有所顾忌。这就需要我们与时俱进，不断更新核武器技术，这样才能拥有坚持‘两个坚持’的底气。”

资料 | 新华网 科技日报 环球时报 央视《今日关注》

校对 | 项战

责任编辑：霍宇昂