被曝“踩脑袋”执法 城管队长有啥底气号召骂记者

原标题：被曝“踩头”执法，城管队长有啥底气号召骂记者？

涉事城管人员以顶帖回击的方式，应对媒体对本部门暴力执法的曝光，这无异于错上加错，将自身带进更深的舆论泥沼中也是必然。

▲图片来源：现代快报

文 | 侃人

5月26日，常州钟楼城管在执法过程中，与违建业主发生肢体冲突，业主遭现场多名身穿便服的“社会人”踹头。5月29日，钟楼区城管局局长回应，这些穿便服的男子都是城管协管员。

此事被报道后，引发关注。但就在日前，网上出现了一则为钟楼城管鸣不平的网帖，网帖直接辱骂记者“不是人”。钟楼城管执法大队一副大队长将其转到工作群中，号召同事顶帖。6月11日，钟楼区城管局对当地媒体回应，顶帖情况属实，也属正常行为，可以理解。在记者报警后，当地警方已介入调查。

什么叫“一波还未平息，一波又来袭击”？这就是：本来涉事部门已凭着事后应对（包括对事件发生经过进行还原、对执法副中队长免职），化解了部分因“带社会人‘踹头执法’”而来的质疑，没成想，那位副大队长又用一顿“神操作”——号召顶辱骂记者网帖，引发新一波质疑。

▲辱骂记者的网帖

次生舆情往往是舆情应对欠妥的“副产品”。拿该事件来说，涉事城管队员拆违执法过程中的对错，在现有的法治框架下和规则参考系中自有公断。但不管怎么说，那位副大队长拉票般组织队员顶帖，难言妥当——此帖的内容可不只是自我正名，还将矛头对准媒体并带有辱骂字眼。这势必会引来排斥舆论监督的质疑，也容易在身份区隔、立场站队中制造群体间对立。

对违建业主踹头，跟《城市管理执法办法》明确的“坚持严格规范公正文明执法”要求相悖——虽然踹头者系城管协管员，可在有正式工在场的背景下，涉事执法队伍难辞其咎。虽有反制暴力抗法的因素在内，可踹头也在暴力执法之列。错就是错，涉事城管局也用依规问责的“下文”，承接了公众对于其反思的期许。

遗憾的是，这看似“妥善处理”的结局，却被涉事城管副大队长的号召顶帖之举给搅了。

▲灰衣男子脚踹倒地男子头部

“顶帖”也是一种立场表达。问责之槌才放下没多久，就以单位领导的身份在工作群里以“为钟楼城管点赞”的名义，号召队员对辱骂记者帖“顶起”，难免让人怀疑其反思态度不够诚恳。从公职人员职业伦理的层面讲，以职务身份带动下属去顶含有辱骂词汇的帖子，就已不合适。更何况，骂的还是基本上已做到兼听几方、平衡报道的当地媒体，这未免给人以不肯正视自身问题，反而用“抱团思维”排斥媒体监督的想象。

依法行政，拥抱舆论监督，是政府部门应有的“自我修养”。可涉事城管人员以顶帖回击的方式，应对媒体对本部门暴力执法的曝光，这无异于错上加错，将自身带进更深的舆论泥沼中也是必然。

□侃人（媒体人）

责任编辑：霍宇昂