运营商整改不限量 但仍有套餐未醒目提示达量限速

原标题：运营商表态整改“不限量” 但仍有套餐未在醒目位置提示“达量限速”

据中国之声《新闻纵横》报道：移动互联网时代，流量是“刚需”。工信部数据显示，今年1到4月通过手机上网的流量达到154亿GB，同比增长209%，占移动互联网总流量的98%。在全民流量时代，不少运营商也一度顺势推出所谓的“不限量“套餐，让不少“流量大户”喜出望外。

然而，有不少用户反映，这些不限量套餐名不副实：流量用超了就会被限速。更加让不少消费者费解的是，这些“潜规则”常常隐藏在商品详情页，用灰体或小字标识，让人防不胜防。线下营业厅、电话客服人员在推销不限量套餐过程中，也存在告知提醒不足的情况。对此，工信部近日向三大运营商“喊话”，要求自查整改，而三大运营商也纷纷给出回应。

不限量套餐背后究竟有什么猫腻？

前段时间，沈阳市民王成煜在当地中国移动客服推荐下办理了“不限流量”套餐。放开使用的他有一天突然发现手机的网速变得非常缓慢。

王先生咨询客服之后被告知，他所属的套餐在使用的流量达到10G以后，网速便会被限制。而这样一个关键问题，在办理套餐的时候工作人员没有特别提醒他。

说好的不限量套餐，用超了一定量却开始限速，此种限制性条款为何不早说明白？这个问题合肥市民钱先生同样想不通：“我4月办了一个198元的不限流量套餐，结果用到月中的时候移动给我发了短信，提示我流量已经到限额的20G，之后只有2G网络可以用，网速很慢，信号一样不好。当时办理的时候业务员根本没有跟我说20G限额的事情，那这个就是假的不限流量。”

“坑”不止限速

记者粗略梳理发现，当前市面上比较火的“不限量套餐”主要包括中国电信的“天翼不限量套餐”、中国移动的“任我用卡”、“移动王卡”和畅享不限量套餐以及中国联通的“大小冰神卡”。其中，上述套餐均存在“流量使用达到一定量后降速”的共性。

然而流量套餐在广告宣传上所暗藏的“坑”，还不止限速这一个。河南信阳市民项先生办理了一个流量不限量套餐，事后才发现不限量只针对特定软件，但工作人员当初并没有明确说明，“这个联通的卡我用到后来发现其实也不是不限量的，因为后来我去交钱的时候，交的还有一部分流量费，后来我找他们联通的人咨询半天才知道，其实这个联通卡只是针对腾讯旗下的一些软件是不限量的，其它的比方说是浏览器啊或者其它产生的流量，照样还是收费的。”

律师认为运营商涉嫌虚假宣传，但维权难度高

在标明全国流量“不限量”的同时，又设置“达量限速”的种种条件，“不限量”算不算是虚假宣传？泰和律师事务所律师凌建豪分析，宣传和实际的做法不一致，所以如果以不限量进行宣传的话，有可能涉嫌到虚假宣传。

但律师也表示，消费者因为没细看说明误入“陷阱”，维权难度很高。

针对电信运营商“不限量”套餐内含隐藏限制条款等宣传问题，6月8日工信部相关司局组织召开会议，明确要求运营商规范宣传。

随后，三大运营商均发布整改声明，称将对套餐中包含流量的宣传进行规范，明确“达量限速”，并且进一步规范销售和服务渠道的经营行为，确保用户明明白白消费。中国联通沈阳分公司市场营销部产品经理王楠就表示自查带来了明显的变化：“我们在整个套餐宣传、资费公示，包括单据方面都要去明确告知用户限速的规则，其次呢，也规范整个经销渠道的经营行为，要求他们向客户提示套餐的流量、速率等资费条款。”

运营商表态整改后能否说到做到？

记者以咨询办理流量不限量套餐为由分别拨打三大运营商客服电话发现，客服人员均会对相关套餐中的限速条款进行主动告知。

中国移动人工客服（10086）：不限量套餐原价是128，全国流量可以不限量用的，前20个G可以使用4g网速，超出20个G之后就开始限速，差不多3G网速这种。

中国联通人工客服（10010）：99块钱的冰激凌套餐，超出21个G的话使用就会限制您的速度会变慢，最高达到1兆BPS，平均的话也就是100多KB，也就是2G网左右。

中国电信人工客服（10000）：不限量，但是它是使用总量达到20个G后，上网速率达到1兆，而且那种套餐是加不了任何流量包的。

截至今天凌晨，新闻纵横值班编辑梳理三大运营商在PC端网页、手机客户端、微信公众号等发布的各类“不限量套餐”广告发现，中国联通已经在多个不限量套餐的介绍主页面，通过加粗小标题提示“限速说明”。中国电信也在“天翼不限量套餐”的主页面进行标注。但中国移动依旧有部分套餐没有在醒目位置明确提示，例如“全国任我用”流量包，消费者仍需要专门点击“资费标准”，才能看到“达量限速”的规定，且标注并不显眼，如果不点击查看资费标准，也可以直接购买流量包。

（记者：王逸群，编辑：马欢）

责任编辑：霍宇昂