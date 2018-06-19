美又威胁对华加税 外交部：奉劝美方回归理性

[环球时报-环球网报道 记者郭芳]据报道，6月18日，美国国务卿蓬佩奥在底特律经济俱乐部发表讲话，指责中方在经贸问题上的政策，称美方将采取强硬手段应对。19日，中国外交部发言人耿爽就此表示，中方奉劝美方回归理性，停止损人不利己的言行，这才是出路所在。

耿爽说，中国商务部发言人已表明中方在经贸问题上的严正立场。必须指出，美方有关言论颠倒黑白，对中方进行无端指责，其目的是为了掩盖自身的单边主义和保护主义做法。近日，美方置双方已经形成的共识于不顾，反复无常，再度挑起贸易战，其做法已失信于世人，伤害中美两国人民和企业利益，伤害全世界人民利益。

耿爽说，中方不想打贸易战，但也不怕打贸易战，将继续采取有效举措坚决捍卫国家利益和人民利益，坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制。同时，无论外界环境如何变化，中方都将按照既定节奏，坚持以人民为中心，坚定推进改革开放，坚定推进经济高质量发展，加快建设现代经济体系。

有记者追问，美国总统特朗普宣布考虑对中方2000亿美元商品追加关税，是否认为中美贸易战已经打响？中方如何看？耿爽再次强调，中方不想打贸易战，但也不怕打贸易战，将继续采取有效举措坚决捍卫国家利益和人民利益，坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制。他说：“一句话，我们奉劝美方回归理性，停止损人不利己的言行。”

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