环球网:特朗普政府把一颗原子弹放在中美的正中间

原标题：特朗普政府把一颗原子弹放在了中美的正中间

特朗普押上美国公众利益对华豪赌。

美国时间18日，特朗普总统通过白宫发表声明，表示他已指示美国贸易代表办公室对价值2000亿美元的中国商品加征10%的关税，并为此开列清单。特朗普威胁说，如果中国报复美国上周征税清单的500亿征税措施付诸实施，那么这2000亿额外征税计划就将生效。如果中国针对这2000亿采取新的报复措施，美方将再对另外2000亿美元中国商品加征关税。

特朗普显然想吓唬住中国，迫使北京接受美方上周出台的单方面针对500亿中国商品加征25%关税的计划，取消中方已经宣布的反制方案。

众所周知，中国不想同美国打贸易战，中国迄今没有主动出台过针对美国的任何制裁措施，中国的征税方案都是对美方违背WTO原则对中国商品蛮横加征关税的回应。

中美贸易是按照现有多边贸易规则自然形成的，那些规则在建立时，美国都是主导者。美国对华贸易逆差逐渐累积到今天的规模，原因是多方面的，美国的储蓄率低，美方限制它的优势高科技产品对华出口等都起了很大作用。

解决中美贸易平衡问题，中国的态度亦很积极。双方经过三轮磋商，达成一系列共识。但是特朗普总统在这种情况下仍要置那些共识于不顾，悍然于上周公布了对500亿中国产品加征关税的方案。这一做法极不合情理，违反国际上解决贸易纠纷的基本逻辑，不仅出乎中方意料，相信美国社会最初听到特朗普政府“反悔”的消息时也很吃惊，世界舆论界更是在第一时间被搞得摸不着头脑。

特朗普的最新声明显示，他要对中国打贸易战，但希望以中方不还手的方式控制贸易战规模，形成他违反国际贸易准则从中国“干净利索抢劫一把”的效果，以此向美国社会炫耀他的能力，证明他的“强硬路线”是对的，他是独一无二“正确的总统”，从而最大限度地取悦美国选民。他最关心的看来还是选票。

特朗普在赌博。他寄希望于自己的任性和偏执表现可以被中国这样的大国接受，在他的威胁之下，中国会为了避免更大损失而忍气吞声，以绥靖方式让中美贸易战由华盛顿呼之即来，再由华盛顿决定在什么位置以什么方式告一段落。

但世界怎么可能是这样的。中国政府已在北京时间19日，也就是特朗普新威胁发出后的第一时间宣示了中方的严正立场，表示如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制。

这是中国作为一个大国再正常不过的反应。特朗普总统如果认为他能够赌赢，中国面对美方500亿美元征税计划“就此忍了”，我们会对白宫今天的思维方式感到沮丧。莫说中国，请美国看看从欧洲到加拿大、墨西哥，在遭到美国强行关税制裁时，它们有谁忍了？对所谓惩罚性关税进行对等反制，这是像勾股定律以及作用力与反作用力等数理原则一样确定的“国际贸易公式”，它在中美之间怎么可能例外呢？

不仅中国政府，整个中国社会都不可能接受美国的极限施压和讹诈。除了贸易损失外，我们不能够接受一个由美国违背国际基本准则而自行定义、自立规矩的中美关系，也不能够接受美国建立其凌驾于现行国际贸易体系和其他国家利益之上的美国贸易霸权。

特朗普政府的豪赌不仅损害中国人民的利益，而且他们把美国的公众利益当成赌注押了上去。它相当于把一颗原子弹放在了中美的正中间，一旦引爆，两边遭殃。美国的就业将因此而受损，而非增加；美国的物价将上升，而非下降。美国的繁荣和富有在很大程度上依赖于它与全球经济网络的关系，打乱国际经济秩序，美方怎么可能独善独赢？

美国一直对中美贸易进行错误的统计，宣称中国对美贸易顺差多达3700多亿美元。它计算的美国对华出口仅为约1300亿美元，其通过第三方对中国的出口和对华服务贸易高达约2000亿美元却没有纳入计算。美国政府没能骗住中国，但好像把它自己给骗了，它傲慢地认为，贸易战打下去，中国的子弹将很快打光。

但真实情况是，只要白宫主动打，中国的子弹就不会打光。由于中美贸易都是互利性质的，非互利的贸易根本发生不了，破坏中美贸易给双方造成的痛苦注定会大致差不多。这个简单的道理决不会错。

（本文系《环球时报》今日社评，原标题：特朗普押上美国公众利益对华豪赌）

番外：

美又威胁对华加税

外交部：奉劝美方回归理性

据报道，6月18日，美国国务卿蓬佩奥在底特律经济俱乐部发表讲话，指责中方在经贸问题上的政策，称美方将采取强硬手段应对。19日，中国外交部发言人耿爽就此表示，中方奉劝美方回归理性，停止损人不利己的言行，这才是出路所在。

耿爽说，中国商务部发言人已表明中方在经贸问题上的严正立场。必须指出，美方有关言论颠倒黑白，对中方进行无端指责，其目的是为了掩盖自身的单边主义和保护主义做法。近日，美方置双方已经形成的共识于不顾，反复无常，再度挑起贸易战，其做法已失信于世人，伤害中美两国人民和企业利益，伤害全世界人民利益。

耿爽说，中方不想打贸易战，但也不怕打贸易战，将继续采取有效举措坚决捍卫国家利益和人民利益，坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制。同时，无论外界环境如何变化，中方都将按照既定节奏，坚持以人民为中心，坚定推进改革开放，坚定推进经济高质量发展，加快建设现代经济体系。

有记者追问，美国总统特朗普宣布考虑对中方2000亿美元商品追加关税，是否认为中美贸易战已经打响？中方如何看？耿爽再次强调，中方不想打贸易战，但也不怕打贸易战，将继续采取有效举措坚决捍卫国家利益和人民利益，坚决捍卫经济全球化和多边贸易体制。他说：“一句话，我们奉劝美方回归理性，停止损人不利己的言行。”

（郭芳）

责任编辑：霍宇昂