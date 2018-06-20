原标题：金正恩访华期间中朝双方探讨了哪些问题？中方回应

[环球网快讯 记者 赵衍龙]2018年6月20日外交部发言人耿爽主持例行记者会，有记者问到：朝鲜领导人金正恩据信已经离开了北京。今天他在北京有什么活动安排？与哪位官员举行了会见？您能否正式证实他已经离开北京？

耿爽回应称，如果你仔细阅读我们昨天发的消息，我们说的是，6月19日至20日，金正恩委员长对中国进行访问。至于访问期间的重要活动，我们都会及时发布消息。

有记者问到，另一个关于朝鲜的问题，您能不能告诉我们，在金正恩委员长访华期间中朝双方探讨了哪些问题？中方将会帮助朝鲜半岛实现无核化，那么会采取哪种具体形式？比如，中国是否准备对朝提供安全保障？另外，中方将向朝方提供哪些不违反联合国安理会决议的经济和资金援助？

耿爽回应称，关于金正恩委员长访华，中方已经发布了详细的消息稿，你可以仔细查阅一下。你提到几个具体问题，此前我们已经多次阐述立场，我在这里再简要回答一下。

一段时间以来，在有关各方的共同努力下，半岛问题重新回到对话协商解决的正确轨道，半岛形势朝着和平稳定的方向发展。我们希望朝美双方能够落实好新加坡首脑会晤的成果，有关各方形成合力，共同推进半岛和平进程。

中方一直主张，在实现半岛无核化的同时，要重视并解决朝鲜方面的合理安全关切。当前半岛局势出现了缓和的积极势头，我们希望有关各方能够抓住这一契机，继续相向而行，在解决朝方合理安全关切、建立半岛和平机制方面采取积极的举措。中方愿意继续在此方面发挥积极和建设性的作用。

至于你问到中方是否愿意向朝方提供经济援助，中方始终严格、认真执行联合国安理会通过的各项涉朝决议，履行我们应尽的国际义务。与此同时，作为友好的邻国，我们在不违反国际义务的前提下，也与朝方保持着正常的交往与合作。

责任编辑：霍宇昂