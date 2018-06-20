河北一河堤现3公里垃圾带 部分地方河长制成摆设

原标题：河北一河堤惊现3公里“垃圾带”！部分地方“河长制”成摆设

为了完善水治理体系、保障水安全，我国很多省份全面推行了河长制。然而，近日，中央环保督察组赴大沙河石家庄新乐段、定州段进行检查，发现河堤处堆满各种生活垃圾、工业废渣、医疗废物等。其中，大沙河定州段形成了一个长约3公里的“垃圾带”。看视频↓↓

据记者了解，河北省明确要求推行河长制，市县乡三级河长对分管河湖负领导责任。那么，河堤污染如此严重，负责相应河段的河长又干吗去了？坐视不管吗？看视频↓↓

的确，视频里的河长强调了自己工作的困难。监管有难度，治理缺经费。也许这些都是现实情况，但有问题，就该解决问题，如果解决不了，那也应该及时上报，让上级负责人来协调。只说有难度，就可以坐视不理，这样的河长制，和摆设也没什么区别了。对此，《新华视点》评论说，监督不到位，检查不严格，制度必然空转。制度的执行，就得动真碰硬。

责任编辑：霍宇昂