美媒:中国“针对美军激光攻击”从非洲扩至太平洋

原标题：美媒：中国在太平洋使用激光武器

继5月份美媒炒作中国在吉布提进行“激光武器攻击事件”后，20日，又有美国媒体报道称，中国“针对美国军队的激光攻击”已经从非洲扩散到太平洋了。

美国《大众机械》杂志20日报道称，与今年早些时候在吉布提发生的“激光攻击”一样，在中国东海地区活动的美军人员也受到了致盲激光武器的袭击。该杂志表示，这类非杀伤性激光武器是由中国制造的。

《大众机械》称，在中国东海地区已经发生了20多起类似袭击事件。报道还援引《航空周刊》和《太空科技》的消息称，随着袭击事件的增加，激光武器的种类也有所增多。

报道称，美国太平洋司令部证实，所谓的激光袭击来自于海岸和渔船。目前尚不清楚袭击的具体发生地点。报道中提到，中方正在训练渔船和向船员提供补给，这些“海上民兵”则作为“中国军方的耳目”出入“中国宣称拥有主权的领土”；而用激光攻击低空飞行的美国飞机，正是“海上民兵”所进行的“未经军方授权的活动”。

报道分析称，这些激光武器的日益先进意味着所谓“攻击事件”是受到了中国军方的操控；另外，普通渔民无法不通过雷达监测就能准确袭击到美国的军用飞机。

一月前曾臆测中国在吉布提测试激光武器

5月3日，美国就曾要求中国调查所谓“发生在吉布提的美机受到高能激光照射的事件”。

美国《大众机械》当时报道称，发生在非洲小国吉布提的“未经授权的激光活动”促使美军方警告该地区的飞行员，在那里飞行要“极端小心”。报道称，袭击发生地的坐标位于中国驻吉布提军事基地西北部750米的亚丁湾水面上空。五角大楼发言人随后发表声明称，事件造成两名美国飞行员受轻伤，并要求中国参与调查和负责。

对此，我国防部回应称，美官员言论与事实完全不符。我们已通过官方渠道对美方的不实指责予以批驳。中方一贯严格遵守国际法和驻在国法律，致力于维护地区安全稳定。

责任编辑：霍宇昂