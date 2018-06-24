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蔡奇陈吉宁拉练检查一整天 为念好服务企业这本经

蔡奇陈吉宁拉练检查一整天 为念好服务企业这本经
2018年06月24日 18:39 新京报
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　　原标题：蔡奇陈吉宁拉练检查一整天，念好服务企业这本经！

　　撰文 | 徐飞鹏  陈涛    摄影 | 戴冰

　　率先加大营商环境改革力度，这是习近平总书记对北京的明确要求。昨天，市委书记蔡奇带领十六区和相关部门主要负责人，聚焦优化营商环境展开拉练式检查。这场拉练式检查既有现场观摩交流，也有气氛热烈的现场座谈，持续了一整天。蔡奇在现场推进会上强调，要以习近平总书记一系列重要指示为根本遵循，坚持首善标准，念好服务这本经，全力打造国际一流的营商环境高地。市委副书记、市长陈吉宁，市人大常委会主任李伟参加。

察看市规土委“多规合一”协同平台，并作现场点评察看市规土委“多规合一”协同平台，并作现场点评

　　营商环境既是发展软实力，更是核心竞争力。各区各部门探索了不少好经验、好做法，努力用政府权力的“减法”换取市场活力的“加法”。蔡奇、陈吉宁先后来到市规土委、西城区、海淀区察看，并向一线工作人员详细询问政策落地情况。市规土委构建“多规合一”协同平台，建立项目预沟通、预协调机制，提高了项目落地效率。

听取西城区打造精准暖心营商环境汇报听取西城区打造精准暖心营商环境汇报

　　西城区全面实施“一号一窗一网一次”和“全科制”服务改革，推行新办企业全程电子化登记，做到“即时申请即时审核”。海淀区政务服务中心集中入驻28个部门，服务事项580个，事项总数位列城六区之首每到一地察看，蔡奇都现场点评，既典型引路，又问题导向，启发大家深入思考，借鉴经验，查找不足，改进工作

　　对于优化营商环境，蔡奇反复叮嘱，营商环境好不好要看群众和企业的感受。继前一阶段上门走访服务联系一批重点企业、领军企业、独角兽企业之后，这次蔡奇又走进民营企业、外资企业、初创企业，听意见、问需求。

察看普天德胜党建专区察看普天德胜党建专区

　　普天德胜公司是国家级科技企业孵化器，累计服务创新创业企业700多家，其中的北京诺亦腾科技有限公司，在动作捕捉与虚拟现实技术领域具有国际竞争力。

在千方科技认真了解实时交通大数据运用在千方科技认真了解实时交通大数据运用

　　千方科技在交通运输行业信息化等领域拥有众多业务优势。

西门子大中华区首席执行官赫尔曼感谢北京市的帮助西门子大中华区首席执行官赫尔曼感谢北京市的帮助

　　西门子是中国最大的外资企业之一。来自德国的大中华区首席执行官赫尔曼用中文感谢北京市的帮助。这些企业都对进一步优化营商环境提出了意见建议。

　　在现场推进会上，蔡奇指出，北京要实现高质量发展，必须不断优化营商环境。优化营商环境是一场深刻的变革，是建设现代化经济体系、实现高质量发展的基础性工程，核心问题是处理好政府与市场的关系，关键在于充分发挥市场主体的作用。要把政府管的过多的事项精简下来，把应该由市场决定的事情交出去，最大限度地给企业松绑减负、提供服务，持续激发市场主体活力和社会创造力，从而实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

　　蔡奇指出

　　要敢于以自我革命的精神优化营商环境。带头不折不扣落实好中央部署的营商环境改革措施，探索符合北京特点的营商环境改革。加大科技领域营商环境改革力度，进一步推动中关村科技创新政策先行先试，大力推进以科技创新为核心的全面创新。抓住新一轮服务业扩大开放综合试点改革时机，努力在全国形成更多可复制、可推广的经验。大力推行“互联网+政务服务”，抓好政务大数据中心建设，推广并联审批、在线办理、一网通办等服务形式，真正实现信息多跑路、群众和企业少跑腿。在降低企业经营成本上下功夫，继续下大力气抓好住有所居、交通便捷、大气环境治理等工作。要在企业的产权司法保护、商事纠纷解决、破产审判等方面加强工作创新，为优化营商环境提供法治保障。

　　蔡奇要求

　　要切实强化服务。把联系服务企业作为各级党委政府的经常性工作，落实市区两级服务企业制度，各级领导干部都要沉下身子，经常深入企业主动服务。建立联系企业直通车制度，对企业的服务需求做到有求必应、马上就办、精准施策。要支持企业拓展进出口渠道，开发“一带一路”等新兴市场。搭建更多科创服务平台，支持企业加大自主研发力度，多出创新成果。要发挥首都金融优势，引导在京金融机构提高服务实体经济水平。全面落实国家各项减税降费政策，构建高效统一的税收征管体系。要加强跟踪服务，确保企业疏得出、稳得住、能发展。

　　蔡奇指出

　　要打通政策落实的“最后一公里”，让企业感受到实实在在的变化。各部门要主动对表市里优化营商环境三年行动计划，研究制定具体实施方案和配套措施。要组织开展形式多样的政策宣传和解读，加大对服务窗口人员的教育培训力度。市里要加强统筹协调，各区各部门各单位要把优化营商环境作为“一把手”工程来抓，完善考核评价指标体系，加强督察检查，确保营商环境改革始终走在全国前列。

　　陈吉宁说，我市深入贯彻习近平总书记重要指示精神，加大营商环境改革力度，取得积极成效，形成了态势、锻炼了队伍，贡献了北京案例，推动了首都高质量发展。要深化对营商环境的认识，进一步转变观念，处理好政府与市场的关系，变“我要怎么办”为“群众和企业要我怎么办”，结合机构改革，从一件一件具体事务进行梳理，再造政务流程，提高办事效率和服务效能，让群众和企业切实感受到营商环境的改善。要加强事中事后监管，加快诚信体系和检查督察机制建设，加大惩处力度，确保放得下、管得好。要加快法治环境建设，结合实施优化营商环境三年行动计划和服务业扩大开放综合试点，适应新情况新要求，完善法规规章和执法实践，补齐政策短板，为优化营商环境提供更好的法治保障。要大力推动“政务+”服务，结合北京大数据行动计划，以共享为原则、不共享为例外，打通部门之间的信息“孤岛”，提高银行、保险、法律、中介等第三方服务能力，共同营造良好的营商环境。要切实改进工作作风，提高服务能力，夯实基层基础，统一规范标准，提高“窗口”服务水平，构建亲清政商关系，创造普惠性的营商环境。

　　市领导阴和俊、崔述强、齐静、侯君舒、隋振江、殷勇、林抚生，市政府秘书长靳伟参加。 

　　原创新媒体制作人员：徐飞鹏 陈涛 戴冰

责任编辑：霍宇昂

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