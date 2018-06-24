蔡奇陈吉宁拉练检查一整天 为念好服务企业这本经

原标题：蔡奇陈吉宁拉练检查一整天，念好服务企业这本经！

撰文 | 徐飞鹏 陈涛 摄影 | 戴冰

率先加大营商环境改革力度，这是习近平总书记对北京的明确要求。昨天，市委书记蔡奇带领十六区和相关部门主要负责人，聚焦优化营商环境展开拉练式检查。这场拉练式检查既有现场观摩交流，也有气氛热烈的现场座谈，持续了一整天。蔡奇在现场推进会上强调，要以习近平总书记一系列重要指示为根本遵循，坚持首善标准，念好服务这本经，全力打造国际一流的营商环境高地。市委副书记、市长陈吉宁，市人大常委会主任李伟参加。

察看市规土委“多规合一”协同平台，并作现场点评

营商环境既是发展软实力，更是核心竞争力。各区各部门探索了不少好经验、好做法，努力用政府权力的“减法”换取市场活力的“加法”。蔡奇、陈吉宁先后来到市规土委、西城区、海淀区察看，并向一线工作人员详细询问政策落地情况。市规土委构建“多规合一”协同平台，建立项目预沟通、预协调机制，提高了项目落地效率。

听取西城区打造精准暖心营商环境汇报

西城区全面实施“一号一窗一网一次”和“全科制”服务改革，推行新办企业全程电子化登记，做到“即时申请即时审核”。海淀区政务服务中心集中入驻28个部门，服务事项580个，事项总数位列城六区之首。每到一地察看，蔡奇都现场点评，既典型引路，又问题导向，启发大家深入思考，借鉴经验，查找不足，改进工作。

对于优化营商环境，蔡奇反复叮嘱，营商环境好不好要看群众和企业的感受。继前一阶段上门走访服务联系一批重点企业、领军企业、独角兽企业之后，这次蔡奇又走进民营企业、外资企业、初创企业，听意见、问需求。

察看普天德胜党建专区

普天德胜公司是国家级科技企业孵化器，累计服务创新创业企业700多家，其中的北京诺亦腾科技有限公司，在动作捕捉与虚拟现实技术领域具有国际竞争力。

在千方科技认真了解实时交通大数据运用

千方科技在交通运输行业信息化等领域拥有众多业务优势。

西门子大中华区首席执行官赫尔曼感谢北京市的帮助

西门子是中国最大的外资企业之一。来自德国的大中华区首席执行官赫尔曼用中文感谢北京市的帮助。这些企业都对进一步优化营商环境提出了意见建议。

在现场推进会上，蔡奇指出，北京要实现高质量发展，必须不断优化营商环境。优化营商环境是一场深刻的变革，是建设现代化经济体系、实现高质量发展的基础性工程，核心问题是处理好政府与市场的关系，关键在于充分发挥市场主体的作用。要把政府管的过多的事项精简下来，把应该由市场决定的事情交出去，最大限度地给企业松绑减负、提供服务，持续激发市场主体活力和社会创造力，从而实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

蔡奇指出

要敢于以自我革命的精神优化营商环境。带头不折不扣落实好中央部署的营商环境改革措施，探索符合北京特点的营商环境改革。加大科技领域营商环境改革力度，进一步推动中关村科技创新政策先行先试，大力推进以科技创新为核心的全面创新。抓住新一轮服务业扩大开放综合试点改革时机，努力在全国形成更多可复制、可推广的经验。大力推行“互联网+政务服务”，抓好政务大数据中心建设，推广并联审批、在线办理、一网通办等服务形式，真正实现信息多跑路、群众和企业少跑腿。在降低企业经营成本上下功夫，继续下大力气抓好住有所居、交通便捷、大气环境治理等工作。要在企业的产权司法保护、商事纠纷解决、破产审判等方面加强工作创新，为优化营商环境提供法治保障。

蔡奇要求

要切实强化服务。把联系服务企业作为各级党委政府的经常性工作，落实市区两级服务企业制度，各级领导干部都要沉下身子，经常深入企业主动服务。建立联系企业直通车制度，对企业的服务需求做到有求必应、马上就办、精准施策。要支持企业拓展进出口渠道，开发“一带一路”等新兴市场。搭建更多科创服务平台，支持企业加大自主研发力度，多出创新成果。要发挥首都金融优势，引导在京金融机构提高服务实体经济水平。全面落实国家各项减税降费政策，构建高效统一的税收征管体系。要加强跟踪服务，确保企业疏得出、稳得住、能发展。

蔡奇指出

要打通政策落实的“最后一公里”，让企业感受到实实在在的变化。各部门要主动对表市里优化营商环境三年行动计划，研究制定具体实施方案和配套措施。要组织开展形式多样的政策宣传和解读，加大对服务窗口人员的教育培训力度。市里要加强统筹协调，各区各部门各单位要把优化营商环境作为“一把手”工程来抓，完善考核评价指标体系，加强督察检查，确保营商环境改革始终走在全国前列。

陈吉宁说，我市深入贯彻习近平总书记重要指示精神，加大营商环境改革力度，取得积极成效，形成了态势、锻炼了队伍，贡献了北京案例，推动了首都高质量发展。要深化对营商环境的认识，进一步转变观念，处理好政府与市场的关系，变“我要怎么办”为“群众和企业要我怎么办”，结合机构改革，从一件一件具体事务进行梳理，再造政务流程，提高办事效率和服务效能，让群众和企业切实感受到营商环境的改善。要加强事中事后监管，加快诚信体系和检查督察机制建设，加大惩处力度，确保放得下、管得好。要加快法治环境建设，结合实施优化营商环境三年行动计划和服务业扩大开放综合试点，适应新情况新要求，完善法规规章和执法实践，补齐政策短板，为优化营商环境提供更好的法治保障。要大力推动“政务+”服务，结合北京大数据行动计划，以共享为原则、不共享为例外，打通部门之间的信息“孤岛”，提高银行、保险、法律、中介等第三方服务能力，共同营造良好的营商环境。要切实改进工作作风，提高服务能力，夯实基层基础，统一规范标准，提高“窗口”服务水平，构建亲清政商关系，创造普惠性的营商环境。

市领导阴和俊、崔述强、齐静、侯君舒、隋振江、殷勇、林抚生，市政府秘书长靳伟参加。

原创新媒体制作人员：徐飞鹏 陈涛 戴冰

责任编辑：霍宇昂