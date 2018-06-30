世界杯在台湾有点“冷”：电视上都难寻直播比赛

原标题：世界杯，在台湾有点“冷”（说台湾）

图为2018年世界杯标识。

小龙虾配上啤酒，酒吧里挤满人潮、欢呼声不断，社交媒体上狂刷屏……不！这可不是世界杯在台湾的景象，在台湾，世界杯没这般热闹，要冷清得多。

电视难寻直播比赛频道

世界杯激战正酣。开幕式后的首场比赛俄罗斯对阵沙特，5比0的大比分很精彩。当天，有在台湾的大陆朋友狂按遥控器，一遍遍翻台，都没找到直播比赛的频道，还满世界问哪个台有直播。俄罗斯队进球了，而号称拥有直播权的“华视”，却还在解说开幕式演出，大陆朋友直呼：“真是个笑话。”

后来通过台湾朋友才了解到，原来台湾唯一一个转播世界杯的电视台“华视”，并未购买小组赛上的版权，只买了16强以后的比赛转播权，难怪在台湾的电视台看不到小组赛的转播，在台湾的大陆球迷只好通过网络观看比赛。

这就是世界杯在台湾的状况，球迷热情不高，电视台不准备大投入，商家也兴趣缺缺，在街头的夜宵快餐店也很少打出欢享世界杯的口号。有店家还怕播了世界杯顾客占位太久影响生意。

岛内球迷对足球没热情

归根结底，世界杯在台湾遇冷概因：足球并非台湾的热门运动，这里的球迷对足球没啥热情。

常常有人说台湾是“足球荒漠”，并非空穴来风。过去，包括体育在内，台湾许多方面深受美国影响。美国的四大职业体育联盟分别为橄榄球、棒球、篮球和冰球，而足球并不在列。在台湾，第一运动是棒球，第二运动是篮球。只有棒球才能让台湾街头万人空巷，主要的体育台常常直播的也是棒球，而足球确实难见踪影，即使是四年一度的世界杯。

正因缺乏土壤，长期对足球热情不高，台湾也未建立职业联赛体系，踢足球看不到未来，人才培养出现断层，年轻球员没有多少机会往职业道路发展。

足球爱好者赴大陆圆梦

实际上，在台湾有不少足球爱好者，也有具备相当实力的足球运动员，陈柏良就是其中一位。

1988年出生于高雄的陈柏良，被称为“台湾足球职业第一人”。他曾和大多数台湾球员一样，参加岛内的半职业企业联赛，一边踢球，一边在电力公司上班，当时每个月能拿到手的薪水大概19000元新台币，合4000元多人民币。

但他内心一直怀有成为职业球员的梦想，渴望接受更高水平的挑战。2012年，他西进大陆，加盟深圳红钻俱乐部，征战中甲联赛，首个赛季就坐稳主力位置。2013年，他加盟上海申花俱乐部。

2016年，陈柏良代表杭州绿城打进新赛季中超本土球员第一粒入球。鉴于他的良好表现，杭州绿城又与陈柏良签订了一份长达5年的合同，足见球队对他的重视，他还被任命为球队队长。

陈柏良认为，这些年大陆大力推广足球运动，联赛和足球人才培养体系都很棒，能充分感受到小球员对足球的热情。他曾受访指出，目前台湾青年球员最缺的是舞台，若到大陆踢球，没有语言障碍，更有利于球场内外的交流，帮助他们更快适应环境。“有梦就去追，万一实现了呢。”陈柏良如是勉励台湾年轻球员。

近些年，已经有不少台湾篮球运动员到大陆打球，如曾帮助北京首钢拿下CBA总冠军的总决赛MVP李学林、浙江广厦队的林志杰等。相信未来在大陆的绿茵场上也将见到更多台湾球员的身影。

责任编辑：霍宇昂