中国驻美使馆发赴美安全提示有政治考虑?中方回应

原标题：中国驻美使馆发布赴美安全提示是否有政治方面考虑？ 外交部回应

[环球网综合报道]2018年7月3日外交部发言人陆慷主持例行记者会，有记者问道，中国驻美国大使馆上周发布了针对中国公民的旅行提醒，注意防范在美国可能遇到的一些风险。中方发布旅行提醒是否与近期中美关系紧张有关？换句话说，此时发布旅行提醒是否有政治方面的考虑？

陆慷回应称，中国外交部和中国驻外使领馆有义务、有职责就中国公民往访国家或地区可能出现的一些风险及时给予提醒。

暑期是中国公民进出美国的高峰，中国驻美使领馆发布这样的提醒，完全是职责范围内的事情。

责任编辑：霍宇昂